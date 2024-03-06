Erdoğan'dan enflasyon açıklaması. 'Bugünden yarına olacak bir şey değil'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Elazığ mitinginde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları şöyle:

- Ben Elazığ'ın 31 Mart'ta tarih yazacağına inanıyorum. Bu meydan, bana Elazığ'ın bangır bangır geldiğini gösteriyor. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?"

"TEPELERİNE BİNİYORUZ"

- Kimse Türkiye'nin bileğini bulamaz. Sizden aldığımız güçlerle Türkiye düşmanlarına hayatı dar ediyoruz. İnlerine girdik, Gabar'da girdik mi, yine gireceğiz. Sınırlarımız içinde veya dışında nerede bir terörist varsa tepelerine biniyoruz. Karakol ve köy baskınlarıyla anılan yerlerde huzur ve güven hakim. Teröristlerin cirit attığı dağlarda bugün ülkemizin ve dünyanın farklı yerlerinden turistler korkusuzca geziyor. Operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Terör bataklıklarını kurutuyoruz.

- Birilerinin bölücü örgüte Suriye'de teröristan kurdurma hayal, vardı, bu planı yırtıp attık. Elazığ terörle mücadelede en çok şehit veren illerden birisi. Bölücü alçaklara karşı yıllarca mücadele etti. Hepsinin ruhu şad olsun. Canlarından aziz bildikleri vatanımıza alçakları uğratmadılar. Elazığlı yiğitlere ve emanetlerine olan minnet borcumuzu terörü sonsuza dek bitirerek ödeyeceğiz.

"NEREDE BU CHP"

- Türkiye, terörle mücadele konusunda hiç olmadığı kadar azimli ve dirayetlidir. Milletimizin huzur ve emniyeti meseleyse bizim gözümüz kimseyi görmez. Ekonomide, savunma sanayide, üretim ve istihdamda, çevre ve şehircilikte sürekli yeni başarılara imza atıyoruz. Savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu mu, Türkiye, bu alanda dünyanın ilk 4 ülkesi arasında yer aldı. Nerede bu CHP, nerede diğerleri, inşallah 2028 yılında KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz.

- 6 Şubat depremlerine ve çatışmalara rağmen 2023 yılında ekonomimiz yüzde 4,5 büyüdü. Milli gelir ilk kez 1 trilyon barajını aşarak 1 trilyon 119 milyara ulaştı.

ENFLASYON MESAJI

- Bugün Avrupa'sından ABD'ye varıncaya kadar herkes enflasyonu dizginlemek için çeşitli adımlar atıyor. Enflasyonu indirmek bugünden yarına olacak bir şey değil. Türkiye olarak amacımız üretim, istihdam ve ihracat boyutunda ivme kaybı yaşamadan enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir. Biraz daha sabrederek bu hedefimize ulaşacağız.

- Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların hepsini görüyoruz. Emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları attık, atıyoruz.

- Bizim tek gayemiz sizlere hizmettir. Belediyelerde her biri şanla şerefle geçen 30 yılllık tecrübeye sahibiz. İktidardaki 21 yıllık hizmet yolculuğumuzda ise daha önce hayal bile edilemeyen projeleri ülkemize kazandırdık. Rakiplerimizin son 21 yılı bizi engellemekle, yatırımlara kara çalmakla geçiyor. Bizim ak dediğimize kara diyerek yıllarını harcadılar.