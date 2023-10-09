Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'i üzecek görevlendirme. Arasının bozuk olduğu ismi atadı

Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e 'Zeybekçi' ayarı geldi. AKP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'ndaki (MYK) 18 isimden 14'ü yerini korudu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le arasının bozuk olduğu bilinen eski bakan Nihat Zeybekci, Ekonomi İşleri Başkanlığı'na getirildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'i üzecek görevlendirme. Arasının bozuk olduğu ismi atadı

AKP'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından gerçekleştirilen yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Merkez Yürütme Kurulu belirlendi.

Odatv'nin haberine göre, Ekonomi İşleri Başkanlığı görevine Nurettin Canikli'nin yerine Nihat Zeybekci getirildi.

Nihat Zeybekci ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in arası bozuktu. Kamuoyunda "sepet polemiği" olarak bilinen nedenden dolayı birbirlerine söz duellosuna girişmişlerdi. İşte Erdoğan tarafından yapılan Nihat Zeybekçi ataması dikkat çekti.

SEPET POLEMİĞİ NEYDİ

Dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin yıl sonunda enflasyon sepetinde gıdanın ağırlığının azaltılacağı açıklamasına karşın, “TÜFE sepetindeki ağırlıklar hanehalkı anketleri ile belirlenir. Bir müdahale söz konusu değildir, asla olmayacaktır” demişti.

ENFLASYON SEPETİ NEDİR

Vatandaşın satın aldığı temel mal ve hizmetler enflasyon sepetini oluşturuyor. Sepetteki ürün gruplarında oluşan değişimler aylık ve dolayısıyla yıllık enflasyona yansıyor.

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