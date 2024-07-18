Erdoğan’dan Süleyman Soylu ile sürpriz görüşme. İstifa edeceği konuşuluyordu

İçişleri eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı’na zırhlı aracını geri vermek için yazdığı yazıya cevap alamadığı ve bu nedenle ekibinden birini görevlendirerek aracı bakanlığa 1 kilometre uzaklıktaki bir yere bıraktırdığı iddia edilmişti. İçişleri Bakanlığı ile zırhlı araç konusunda kriz yaşayan Soylu’nun, AKP’den istifa edeceği söylentileri dolaşmaya başladı.

İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak muhabiri Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın aktardığına göre, tüm bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Süleyman Soylu arasında bir görüşme gerçekleştiğini belirtti. Saray’daki bu buluşmanın Soylu’nun talebi üzerine yapıldığı ifade edildi.

'MAHREM' DEDİ

Odatv muhabiri Mert Taşçılar'a konuşan Soylu, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne görüştüğü sorusuna “Cumhurbaşkanı ile bir görüşmedir. Siz de takdir edersiniz ki mahrem” dedi.

İSTİFA EDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan, Gazete Pencere’den Nuray Babacan dün, Süleyman Soylu’nun istifa etmeye hazırlandığına dair iddiaların dolaştığını yazdı. Babacan, yazısında “Soylu’nun istifaya hazırlandığı, sine-i millete döneceği ve önümüzdeki dönemde yeni bir partiyle, yeni bir güç odağı olarak seçimlere hazırlanacağı iddiaları var” ifadelerine yer verdi.