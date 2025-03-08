Erdoğan'ı bunalıma sokacak anket! 3 ismin gerisinde kaldı

Metropoll Araştırma Şirketi, vatandaşlara “Türkiye'nin en beğenilen siyasetçisi kim?” sorusunu yöneltti. Yapılan ankette Türkiye'nin en beğenilen siyasetçisinin kim olduğu ortaya çıktı.

VATANDAŞ “MANSUR YAVAŞ” DEDİ

Hazırlanan listede 10 siyasetçinin adı yer alırken, listesin zirvesinde ABB Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.

Metropoll'ün son anketine göre Mansur Yavaş, %72'lik beğeni oranıyla Türkiye'nin en beğenilen siyasetçisi seçildi.

Yavaş'ı yüzde 50,6'lık oran ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan takip etti. Üçüncü sırada ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise üç ismin gerisinde kaldı.

İşte listedeki diğer isimler...