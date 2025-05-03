Erdoğan’ın 5 buçuk milyarlık hediyesi 'yavru saray' açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da yapımı tamamlanan ve içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi'nin de bulunduğu KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerleşkeye gelişinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, kurdele kesme töreninde, "KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi, Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Burası aynı zamanda, haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür" dedi.

Erdoğan, "Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz. Bugün burada sıradan bir açılış töreni gerçekleştirmiyoruz, aynı zamanda irademizi, azmimizi, hürriyet sevdamızı da ilan ediyoruz. Cumhuriyet Yerleşkesi projemiz Kuzey Kıbrıs'ın gurur kaynaklarından biridir" değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından yerleşkenin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve protokol üyelerince dualarla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

"Ellerinden gelse Türk'ü adadan, hatta Anadolu'dan dahi kovacak kadar gözlerini kin ve nefret bürüyenlerin olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunlar hiçbir zaman durmadılar ve durmayacaklar.

Kıbrıs Türkü kardeşlerimize eski acıları tekrar yaşatma heveslerinden asla vazgeçmeyecekler. İşte sizler de görüyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişen ekonomisini, güçlenen altyapısını, artan huzurunu, uluslararası camiada yükselen görünürlüğünü kıskananlar ellerinden geleni yapıyorlar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren yatırımcılara gözdağı vermekten Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin arasında nifak duvarları örmeye kadar tüm tuşlara birden basıyorlar.

Kıbrıs Türkü kardeşlerim o engin basiret ve ferasetleriyle oynanmak istenen kirli oyunun gayet farkındadır. Allah'ın izniyle hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyecek, provokasyonlara prim vermeyeceğiz."

AÇILIŞI GECİKTİ

Toplamda 5,5 milyar liraya mal olan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi 2023 yılının sonunda tamamlanması planlanmıştı, ancak inşaat gecikti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021’deki ziyareti sırasında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın ne doğru dürüst bir Cumhurbaşkanlığı binası veya külliyesi var veyahut da ne doğru dürüst bir parlamento binası var… Biz bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yakıştırmıyoruz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bina, malum İngilizlere ait bir gecekondu, onu da yakıştıramıyoruz" demişti.

ÜÇ İHALE YAPILDI

Ardından TOKİ tarafından 'saray' yapılması için çalışmalara başlandı. 7 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 21B olarak bilinen davet usulü ihaleyi , 2 milyar 285 milyon TL teklifle Siyahkalem Mühendislik İnşaat kazandı.

55 bini kapalı alan olmak üzere toplam 640 bin metrekarelik yeni Saray ve Cumhuriyet Meclisi binası için geçtiğimiz yıl bir ihale daha düzenlendi.

2 milyar TL bedelli, iç mekan düzenleme, cami, otopark, altyapı ihalesini de yine Siyahkalem firması aldı.

Saraya ulaşım için yapılacak yolların yapımı için 2024 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihaleyi ise KLV İnşaat kazandı. 29 Mart 2024 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre "Lefkoşa Çevre Yolu Km:0+000 (Alayköy Kavşağı) - 4+600 Kesimi İle KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi Ve Millet Bahçesi Ulaşım Yollarının Yapım İşi" için toplam 882 milyon 997 bin lira harcandı.

452 bin metrekarelik Millet Bahçesi ile 2 bin kişilik caminin de bulunduğu yerleşke Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile benzer mimariye sahip. KKTC Cumhurbaşkanlığının yeni yerine taşınmasıyla mevcut tarihi binanın, müze haline getirileceği öğrenildi.