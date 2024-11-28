Erdoğan’ın adaylığı için yeni açıklama yaptı! Mehmet Uçum yine ortalığı karıştıracak

3 dönem kuralı sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı anayasaya göre mümkün görünmüyor. Erdoğan’ın yeniden aday olup, olmayacağı konusu ise şimdiden tartışılıyor. AKP’nin iç muhaliflerinin hedefindeki Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, cumhurbaşkanlığı adaylığı için “zorunluluk değil, imkandır” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI İÇİN 2 YOL VAR

Erdoğan’ın yeniden adaylığı için birinci yol, anayasanın 101. maddesindeki “iki dönem kuralı”nın kaldırılması olarak biliniyor. İkinci yol ise anayasa değişikliğine göre daha kolay ve olanaklı görülen “erken seçim” olduğu belirtiliyor.

UÇUM: ADAYLIK YOLU AÇILABİLİR

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna CNN Türk’teki bir yayında değindi. Uçum, Erdoğan’ın adaylığı için ‘imkan’ diyerek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başkanlık sistemi. 1960'tan sonra parti üyeliğine engel konulmuştur. Partili bir cumhurbaşkanı olması zorunluluk değil, imkandır. Partili cumhurbaşkanlığı diye bir sistem yok. (Erdoğan'ın) Aday olması mümkün. 7 Mayıs 2028'den önce Meclis'te alınacak kararla Cumhurbaşkanımıza adaylık yolu açılabilir."

AKP İÇİNDEKİ MUHALİF İSİMLERİN HEDEFİNDEKİ İSİM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, bazı söylemleri sebebiyle AKP’li iç muhaliflerin tepki göstermesi ile biliniyor. AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar ve Bülent Arınç tepkilerini daha öncelerden dile getirmişti. Arınç Uçum’a: Kendini bilmez zat’ derken, Tayyar da Mehmet Uçum'un PKK ile ilgili yeni açıklamasına, "Bir daha boyunu aşan işlere bulaşma" söylemiyle tepki göstermişti.