Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı olan Prof. Dr. İzzet Özgenç, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Tayfun Kahraman hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uymamasına tepki göstermişti.

Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Yargı gücü kötüye kullanılarak Anayasa Mahkemesi kararının bağlayıcılığının çiğnenmesi ve bu suretle bir kişinin hürriyetinden yoksun bırakılmaya devam edilmesi, açıkça bir Anayasa ihlalidir” diyerek Tayfun Kahraman’ın hemen tahliyesi çağrısı yapmıştı.

Tayfun Kahraman’ın tahliye edilmemesinin ardından Prof. Dr. İzzet Özgenç bu kez Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’ya sert sözlerle çağrıda bulundu.

Prof. Dr. İzzet Özgenç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’nın Malatya İnönü Üniversitesi’nin akademik açılış töreninde yaptığı konuşmada ağlamasına gönderme yaparak şu satırları kaleme aldı:

“Anayasa Mahkemesi ile restleşilmesi, kararlarının tanınmamasında ısrar edilmesi karşısında, hiçbir tepki göstermeden ve sıkılmadan başkanlık postunda oturmaya devam eden zavallıya, yol kenarında bir ağaç altında gelenin geçenin görebileceği şekilde oturup ağlamaya devam etmesi yakışır.”

İZZET ÖZGENÇ KİMDİR?

İzzet Özgenç 1 Şubat 1960'ta Araklı ilçesi Yeşilköy köyünde doğduğu bildirild. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapmakta iken 2008 yılı başında YÖK başkanvekiliği görevine getirildiği görüldü.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra aynı fakültede Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in asistanlığını yaptı. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Yrd. Doç. ve Doçent unvanlarını elde ettti. 2001 yılında göreve başladığı Gazi üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2006 yılında Profesör unvanını almıştır. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ceza Hukuku derslerini verdi.

Prof. Dr. İzzet Özgenç, Prof. Dr. Adem Sözüer ile birlikte 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Hukuku Reformu'nun baş mimarlarından TCK Gazi şerhi isimli kitabı ile Yeni TCK ile ilgili kavramları ayrıntılı bir biçimde ele almış, bu kitap ceza hukukçuları açısından bir başvuru kitabı hüviyetine büründü.

Türkan Saylan'ın görev süresinin dolması üzerine Mart 2007'de YÖK'e Bakanlar Kurulu kontenjanından seçilmiş ve bu seçimi dönemin cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer onayladı. Yusuf Ziya Özcan'ın YÖK Başkanı olmasının ardından 2008 yılında Genel Kurulun seçimiyle YÖK Başkanvekilliğine getirildi.

Ocak 2010'da YÖK Başkanvekilliğinden istifa etmiş ve YÖK Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 2010 yılında Türk - Alman Üniversitesi'ne rektör adayı olduğu için YÖK Yürütme Kurulu'ndan istifa etti.

Ardından YÖK üyeliğinden de istifa etmiştir. Ayrıca 2009 yılı sonlarında EĞİTİM SEN'in hazırladığı bir raporda Özgenç'in "Suçun Yapısında Kusur" isimli doçentlik tezinin çalıntı olduğu belirtilmiş ve bu rapor YÖK Başkanına verildi. (Doçentlik tezinin, Prof. Dr. Hans Achenbach’ın 1974 yılında yayımlamış olduğu “Historische und dogmatische grundlagen der strafrechtssystemat ischen schuldlehre” isimli eserinden çalıntı olduğu iddia edildi.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi. Üniversitelerarası Kurul kontenjanından YÖK üyeliğine yapılan seçimi 9 Aralık 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştır. Temmuz 2015 tarihinde YÖK üyeliğinden istifa etti.