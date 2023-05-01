Erdoğan'ın İstanbul mitinginin tarihi ve yeri belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul’da düzenleyeceği mitingin tarihi ve yeri belli oldu. Açıklamaya göre miting 7 Mayıs Pazar günü, Atatürk Havalimanı’nda yapılacak.

Erdoğan'ın İstanbul mitinginin tarihi ve yeri belli oldu

AKP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 'Yüzyılın Mitingi'nin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, seçimler için saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" gibi programlar ve açılışlarla çalışmalara devam edecekleri bilgisi paylaşıldı.

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