Erdoğan’ın mitingine 'adalet' yazılı tişörtle gitmek istedi. Gözaltına alındı

Kaynak: Cumhuriyet
Erdoğan’ın mitingine 'adalet' yazılı tişörtle gitmek istedi. Gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı AKP Isparta mitinginde bir vatandaş, alana, üzerinde “Adalet” yazan tişörtle girmek isteyince önce miting alanına alınmadı, daha sonra ise gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün gerçekleştirdiği Isparta mitingine katılan Emeklilikte Adalet Derneği'nin Isparta temsilcisi Y.B. kademeli emeklilik ile ilgili taleplerini duyurmak istedi.

Üzerine, “Emeklilikte adalet yoksa oy da yok Reis” yazılı bir tişört giyen Y.B., önce miting alanına sokulmadı. Daha sonra gözaltına alınan Y.B.’nin ifadesi alındı.

124337217-gjifbtpwuaakuut.jpg"ADALET KELİMESİNE DAHİ TAHAMMÜL EDEMİYORLAR"

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bu yaşananlar diktatörlüklerde dahi olmaz ancak ve ancak George Orwell kitaplarında ya da Türkiye'de olur. Dünyanın neresinde bir siyasi toplantıda adalet kelimesi yasaklanmıştır? Maalesef Türkiye'de. Hem de isminde 'Adalet' olan Adalet ve Kalkınma Partisi mitinginde.” İfadelerini kullandı.

Türkiye’de adaleti yok ettiklerini söyleyen Halıcı, şimdilerde ise “adalet” kelimesine bile tahammül edemediklerini ifade etti ve AKP, iktidarda kaldığı müddetçe adalet istemek de suç olarak kalmaya devam edecek.” açıklamasında bulundu.

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