Erdoğan’ın mitingine İsrail protestosu şoku. Gözaltına alındılar

Kaynak: Cumhuriyet
Erdoğan’ın mitingine İsrail protestosu şoku. Gözaltına alındılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı Ankara’daki mitinge İsrail protestosu damga vurdu. Kalabalık arasında yer alan bir grup kadın, üzerinde "İsrail'le ticareti kes' yazılı pankart açarak Erdoğan'a seslerini duyurmaya çalıştı. Kadınlar, polisler tarafından gözaltına alındı.

AKP, yerel seçim çalışmaları kapsamında Erdoğan’ında katıldığı miting düzenlendi. Miting esnasında, kalabalık arasındaki bir grup kadın, Türkiye’nin İsrail’le ticaret yaptığı öne sürerek üzerinde ‘İsrail ile ticareti kes’ yazılı pankart açtı.

f.jpg

MİTİNGE PANKART KRİZİ DAMGA VURDU

Son zamanlarda AKP’nin yurt genelinde gerçekleştirdiği mitinglerde özellikle Türkiye'nin İsrail'le ticarete yaptığı gerekçesiyle yapılan protestolar damgasını vuruyor.

Son olarak Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı mitingde, vatandaşlar bir kez daha durumu protesto etti.

Miting alanında yer alan bir grup kadın, iktidarın İsrail ile ticari ilişkilerine devam etmesini protesto etti. ‘İsrail ile ticareti kes’ ifadesinin yer aldığı bir pankart açan kadınlar, slogan atarak seslerini Erdoğan’a duyurmaya çalıştı.

fgb.jpg

GÖZALTINA ALINDILAR

Kadınların durumu protesto ettiği esnada miting alanında görevli olan polisler, hızla pankarta doğru hareket ederek, kalabalığa müdahale de bulundu. Polis tarafından pankart indirilirken, protestoda yer alan vatandaşlar ise gözaltına alındı.

İlgili Haberler
MHP'li Şanlıtürk: Gücümüz olsa vallahi İsrail'e müdahale ederiz ama gücümüz yok. Siz bize oy vermeye devam edin
Hakan Fidan'a 'İsrail'le ticareti bitirin' diyen vatandaşlar gözaltına alındı
Hakan Fidan'a 'İsrail'le ticareti bitirin' diyen vatandaşlar gözaltına alındı
Bursa’da Özhaseki ve Varank’a ‘İsrail’ protestosu: ‘Ticareti durdurun’ dediler, gözaltına alındılar
Binali Yıldırım'ın oğluna ait gemilerin İsrail'e sevkiyat yaptığıyla ilgili paylaşımlar kaldırılacak
Bakan Fidan’dan ‘İsrail ile ilişkiler’ savunması: Filistin davasına zarar vermiyor
Kocaeli’den İsrail’e giden gemi gündeme oturdu. “İsrail savaş uçaklarının petrolü taşınıyor”
Son Haberler
Kızıldeniz’de sular durulmuyor. Bir gemi daha vuruldu Dünya
Kızıldeniz’de sular durulmuyor. Bir gemi daha vuruldu
Ahmet Çakar Oosterwolde'ye verilecek cezayı açıkladı Fenerbahçeliler çıldırdı Spor
Ahmet Çakar Oosterwolde'ye verilecek cezayı açıkladı Fenerbahçeliler çıldırdı
Canlı yayına bağlanan Gökhan Zan'dan, Erkan Baş'a: "Beni çok önceden satmışsınız" Gündem
Canlı yayına bağlanan Gökhan Zan'dan, Erkan Baş'a: "Beni çok önceden satmışsınız"
Almanya’nın dev bankasından TL tahmini. Rapor açıklandı Gündem
Almanya’nın dev bankasından TL tahmini. Rapor açıklandı
Yeniden Refah’tan Şanlıurfa’da gövde gösterisi. Miting alanı yetmedi Gündem
Yeniden Refah’tan Şanlıurfa’da gövde gösterisi. Miting alanı yetmedi
Bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bankanın batmasında Özer Çiller sorumlu Gündem
Bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bankanın batmasında Özer Çiller sorumlu
Altında seçim öncesi talep patlaması. Kuyumcular bile bulmakta zorlanıyor Ekonomi
Altında seçim öncesi talep patlaması. Kuyumcular bile bulmakta zorlanıyor