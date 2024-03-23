Erdoğan’ın mitingine İsrail protestosu şoku. Gözaltına alındılar

AKP, yerel seçim çalışmaları kapsamında Erdoğan’ında katıldığı miting düzenlendi. Miting esnasında, kalabalık arasındaki bir grup kadın, Türkiye’nin İsrail’le ticaret yaptığı öne sürerek üzerinde ‘İsrail ile ticareti kes’ yazılı pankart açtı.

MİTİNGE PANKART KRİZİ DAMGA VURDU

Son zamanlarda AKP’nin yurt genelinde gerçekleştirdiği mitinglerde özellikle Türkiye'nin İsrail'le ticarete yaptığı gerekçesiyle yapılan protestolar damgasını vuruyor.

Son olarak Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı mitingde, vatandaşlar bir kez daha durumu protesto etti.

Miting alanında yer alan bir grup kadın, iktidarın İsrail ile ticari ilişkilerine devam etmesini protesto etti. ‘İsrail ile ticareti kes’ ifadesinin yer aldığı bir pankart açan kadınlar, slogan atarak seslerini Erdoğan’a duyurmaya çalıştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kadınların durumu protesto ettiği esnada miting alanında görevli olan polisler, hızla pankarta doğru hareket ederek, kalabalığa müdahale de bulundu. Polis tarafından pankart indirilirken, protestoda yer alan vatandaşlar ise gözaltına alındı.