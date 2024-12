Erdoğan’ın ‘Suriyeliler kalabilir’ sözlerine Ümit Özdağ’dan beklenen cevap geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Burada kalmak isteyen Suriyelilerin başımızın üstünde yeri var" sözlerine sert sözlerle yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Özdağ, Erdoğan’a "Bu millet seni Suriyelileri başında taşı diye mi seçti?” diye sordu.

Özdağ paylaşımında, "Her bir Suriyelinin başımızın üstünde yeri var' diyen Erdoğan Türkiyesi’nde: Eğitimli gençlerimiz yurtdışına kaçma yolları arıyor, emeklilerimiz akşam vakti pazar yerlerinde, çöpe atılmış meyve sebze parçalarını topluyor, elektrik, doğal gaz, kredi kartı borçu ve vergi altında inleyen aileler, çocuklarına et yedirmediği için çocuklarımız bodur kalıyor, okullarda temizlik yapılmıyor, sabun olmadığı için çocuklar ellerini dahi yıkayamıyor, yurtdışında üniversite kazanan gençlerimize vize verilmiyor; paramız pul, pasaportumuz değersiz, Türk insanının itibarı yerle yeksan ediliyor, Türkiye cumhuriyeti devleti enflasyonda dünya üçüncü oluyor, ülkede ‘ADALET’ artık sadece bir kadın adı, mahkemeler on yıllar sürüyor, hukuk yok sayılıyor, AKP medyası sahte fetih algılarıyla milleti uyutmaya çalışıyor. Erdoğan! Bu millet seni Suriyelileri, sığınmacıları başında taşı diye mi seçti? Türk doktorlara, yazılımcılara giderseniz gidin diyorsun Suriyelilere kalın diyorsun” ifadelerine yer verdi.