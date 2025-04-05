Bilgisayar çağının şafağı! 50 yıllık miras

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, 50 yıl önce yazdığı Altair BASIC kodunu paylaşarak teknoloji tarihindeki dönüm noktasını kutladı. Nisan 1975’te yazılan bu kod, kişisel bilgisayar devriminin başlangıcı olarak kabul edildi. Yabancı uzmanlar, Gates’in kodunun modern teknolojiye etkisini değerlendirdi. Bilimsel çalışmalar, bu adımın bilişim dünyasındaki yenilikleri nasıl tetiklediğini ortaya koydu.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Nisan 1975’te yazdığı ve kişisel bilgisayar çağını başlatan Altair BASIC kodunun 50. yıl dönümünü kutladı.

Gates, bu kodu “hayatımda yazdığım en havalı kod” olarak nitelendirirken, teknoloji dünyasında bir devrimin fitilini ateşleyen bu çalışmayı bir kez daha gündeme getirdi.

69 yaşındaki Gates’in elinde tuttuğu bu kodun çıktısı, hem nostaljik bir anı hem de modern bilişimin temel taşlarından biri olarak dikkat çekti.

Yabancı uzmanların görüşleri ve bilimsel araştırmalar, bu kodun teknoloji tarihindeki yerini ve etkisini derinlemesine ele aldı.

KODUN HİKAYESİ

Her şey, Ocak 1975’te Popular Electronics dergisinde Altair 8800 adlı minibilgisayarın tanıtılmasıyla başladı. O dönemde Harvard’da birinci sınıf öğrencisi olan Gates ve çocukluk arkadaşı Paul Allen, bu cihazın potansiyelini fark etti.

Intel’in o zamanlar az bilinen bir çipiyle çalışan Altair 8800 için yazılım geliştirme sözü verdiler, ancak ortada henüz bir kod yoktu.

İkili, Dartmouth College’da 1964’te geliştirilen BASIC dilini kullanarak, ellerinde prototip bile olmadan iki ay boyunca uykusuz gecelerle çalıştı.

Nisan 1975’te tamamlanan ve Microsoft’un ilk ürünü olan Altair BASIC oldu. Gates, 2 Nisan 2025’te Gates Notes blogunda, “Bu kod, Microsoft’un yarım yüzyıllık yenilik yolculuğunu başlattı” diyerek bu anın önemini vurguladı.

Gates, kodun 157 sayfalık çıktısını kamuoyuyla paylaştı ve “Hala ona bakmaktan büyük keyif alıyorum” dedi. Bu adım, Microsoft’un bugün 2,8 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan bir teknoloji devine dönüşmesinin temelini attı.

YABANCI UZMAN GÖRÜŞLERİ

Yabancı uzmanlar, Gates’in kodunun teknoloji tarihindeki etkisini değerlendiriyor.

Londra’daki King’s College’dan teknoloji tarihçisi Dr. James Sumner, “Gates ve Allen’ın Altair BASIC’i, kişisel bilgisayarın bir hobi aracı olmaktan çıkıp herkesin erişebileceği bir araca dönüşmesini sağladı” dedi.

Sumner’a göre, bu kod, yazılım endüstrisinin “ilk seri üretim” örneği olarak modern bilişimin temelini oluşturdu.

ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden Prof. Margaret O’Mara ise, “Bu, sadece bir teknik başarı değil, aynı zamanda bir vizyonun ürünüydü” yorumunda bulundu.

O’Mara, Gates’in kodunun, kişisel bilgisayarı evlere ve ofislere taşıyarak dijital devrimin kapısını araladığını belirtti.

O’Mara’ya göre, bu adım, yazılımın donanımdan bağımsız bir değer olarak görülmesini sağladı ve bugünkü teknoloji ekosisteminin oluşumunda kritik bir rol oynadı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Bilimsel çalışmalar, Gates’in kodunun uzun vadeli etkilerini ortaya koydu.Technology and Culture dergisinde yayımlanan bir makalede, Dr. Nathan Ensmenger, Altair BASIC’in yazılım geliştirme süreçlerini demokratikleştirdiğini savundu.

Ensmenger’in araştırması, bu kodun, programlamayı uzmanların tekelinden çıkararak geniş kitlelere yaydığını gösterdi. Bu adım, açık kaynak kod kültürünün ilk tohumlarını attı ve yazılımın ticari bir ürün olarak pazarlanmasını mümkün kıldı.

Ayrıca, MIT’den Prof. David Autor’un Journal of Economic Perspectives’ta yayımlanan çalışması, Gates’in kodunun iş gücü piyasasına etkisini inceledi. Autor, “Kişisel bilgisayar devrimi, bilgi ekonomisinin yükselişini tetikledi ve milyonlarca yeni iş fırsatı doğurdu” dedi. Bu araştırma, Gates’in 50 yıl önceki çalışmasının, günümüzün yapay zeka ve bulut bilişim gibi teknolojilerine uzanan bir zincirin ilk halkası olduğunu ortaya koydu

TEKNOLOJİ DÜNYASINDAKİ YANKILAR

Gates’in kodu, Microsoft’un Windows, Office ve Xbox gibi ürünlerinin temelini oluşturdu. Bugün şirket, CEO Satya Nadella liderliğinde yapay zeka ve bulut bilişimde öncü konumda. Ancak Gates, 2008’de şirketten ayrılarak Bill & Melinda Gates Vakfı ile hayırseverliğe odaklandı. Yine de 50. yıl kutlamaları, onun teknolojiye katkısını bir kez daha hatırlattı.

Dr. Sumner, “Gates’in kodu, sadece Microsoft’un değil, tüm teknoloji endüstrisinin DNA’sında yer alıyor” dedi. Prof. O’Mara ise, “Bu kod, bir fikrin nasıl dünyayı değiştirebileceğinin kanıtı” diyerek Gates’in vizyonunun evrensel etkisine dikkat çeti.

Bill Gates’in 50 yıl önce yazdığı Altair BASIC kodu, kişisel bilgisayar çağını başlatan bir dönüm noktası olarak tarihe geçti.

Nisan 2025’te, bu kodun 50. yılı kutlanırken, yabancı uzmanların analizleri ve bilimsel araştırmalar, onun teknoloji dünyasını nasıl şekillendirdiğini gözler önüne serdi.

Gates’in “en havalı kodum” dediği bu çalışma, yalnızca bir yazılım parçasından ibaret değil; aynı zamanda bir vizyonun, azmin ve yeniliğin sembolü.

Microsoft’un 50. yıl dönümü, bu kodun mirasını kutlarken, geleceğin teknolojilerine de ilham verdi.