Ergenekon kumpasının hâkiminin tahliye edildiği ortaya çıktı

Ergenekon kumpasının görüldüğü 13. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı olan ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir gün sonra gözaltına alınarak tutuklanan, yargılama sonucunda "FETÖ üyeliğinden" 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Hasan Hüseyin Özese, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Bolu F Tipi Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu'na denetimli serbestlik başvurusunda bulunan Özese'nin "Terör örgütüyle bağını devam ettirdiğine dair kesin somut bilgi ve belgeye rastlanılmadığı" belirtilerek tahliyesine karar verildi.

'KAÇMA İHTİMALİ VAR'

Saymaz'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Usule göre Özese'nin infaz süresi 14 Temmuz 2026'da bitiyor.

Koşullu salıverilme tarihi ise 13 Ocak 2024.

Özese, koşullu salıverme tarihine bir yıl kala denetimli serbestlikten yararlanmak için Bolu F Tipi Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı'na başvurdu.

İfadesinde, suçlamaları reddetti.

Şöyle dedi:

'FETÖ terör örgütüyle ilgim bulunmamaktadır. FETÖ eli kanlı terör örgütüdür. 15 Temmuz kanlı ve canice bir darbe teşebbüsüdür. FETÖ'cü ve darbecilere lanet okuyorum.'

İdare ve Gözlem Kurulu, Özese'ye inanmadı.

'Yapılan mülakatta basmakalıp ve ezber söylemler kullandığı' görüşüne vardı.

Özese'nin 'Örgütle irtibat ve iltisakının koptuğuna, salıverilme sonrası örgütsel bilinçle hareket etmeyeceğine dair kesin kanaate varılamamıştır' denildi.

7 Nisan'da toplanan kurul, Özese'nin denetimli serbestlikle cezasının infaz edilmemesi uygun bulunmadı.

Özese, yasa gereği üç ay sonra, 12 Temmuz'da bir daha başvurdu.

İfadesinden:

'İsmimin hain FETÖ örgütüyle anılmasını istemiyorum. FETÖ terör örgütünün amaçlarını asla kabul etmiyorum ve lanetliyorum.'

Üç ay önce Özese'nin FETÖ ile irtibat ve iltisakını koparmadığını düşünen kurul, nasıl oluyorsa bu kez, üstelik oy birliğiyle 'Terör örgütüyle bağını devam ettirdiğine dair kesin somut bilgi ve belgeye rastlanılmadığından terör örgütünden ayrıldığına dair samimiyetinin tasdikine' karar verdi.

Özese, kurul kararı üzerine 27 Temmuz'da cezaevinden tahliye edildi.

1 Ağustos'ta denetimli serbestlik için başvurdu.

Avukat Zeynep Küçük, Özese'nin kaçma ihtimalinin olduğunu savunuyor. Küçük, bu yargılamada, Savcı Zekeriya Öz'le Hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun da aralarında olduğu en az beş sanığın kaçtığını hatırlatıyor. Özese için 'O başka davadan tutukluydu. Kaçamadan yakalanmıştı. Yoksa kaçardı' diyor."