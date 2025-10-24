EuroLeague'in 6. haftasında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos Aktor, Virtus Bologna'ya konuk oldu.

PANATHINAIKOS AĞIR YENİLGİ ALDI

Baştan sona ev sahibi Virtus Bologna'nın üstünlüğüyle geçen karşılaşmada Panathinaikos Aktor, 92-75'lik ağır bir yenilgi aldı.

ERGİN ATAMAN OYUNDAN ATILDI

Mücadelede takımı 52-44 gerideyken hakemlerin Kendrick Nunn aleyhine verdikleri sportmenlik dışı faule tepki gösteren A Milli Takım koçu Ergin Ataman oyundan ihraç edildi.

CARSEN EDWARDS SAHANIN EN SKORER OYUNCUSU OLDU

Virtus Bologna'da Carsen Edwards 22 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu olurken farklı galibiyette başrol oynadı.

NUNN 19 SAYI ÜRETTİ

Öte yandan Panathinaikos'ta ise Kendrick Nunn 19 sayıyla takımın en skorer oyuncusu oldu. Milli oyuncularımız Cedi Osman 14 sayı, Ömer Faruk Yurtseven ise 6 sayı ile oynadı.