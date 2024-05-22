Ergin Ataman Berlin'de çıldırdı. Fenerbahçe taraftarıyla küfürleşti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ergin Ataman Berlin'de çıldırdı. Fenerbahçe taraftarıyla küfürleşti

Panathinaikos Teknik Direktörü Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

THY EuroLeague Final Four öncesi, Fenerbahçe Beko taraftarları ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında gerginlik çıktı.

Havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar, Panathinaikos kafilesinin Berlin’e indiğini fark edince Ergin Ataman’a yönelik önce “Doping yapsana” tezahüratına başladılar, ardından da küfürlü tezahüratlarda bulundular.

Bunu duyan Ergin Ataman da taraftarlara küfürlü karşılık verince tartışma daha da alevlendi ve taraftarlar küfürlü tezahüratlarına devam ettiler.

Çok sinirlenen Ergin Ataman, “Güvenlik görevlileri nerede?” diye bağırdı.

Final Four’un ilk ayağında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek ve kazanan ekip, Olympiakos - Real Madrid eşleşmesinin galibi ile finalde mücadele edecek.

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