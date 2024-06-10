Eriş'ten Ar-Ge destekli probiyotikli noodle üretimi

Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları gerçekleştiren Eriş, 2023 yılında Türkiye’nin noodle üzerine çalışan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı resmi ilk ve tek Ar-Ge Merkezini kurdu. Doktora, yüksek lisans ve lisans eğitimine sahip 22 kişilik bir araştırma ekibinden oluşan Eriş Ar-Ge Merkezi, birçok üniversite ile sanayi-üniversite iş birliği kapsamında Ar-Ge projeleri yürütürken, Türkiye’nin ilk ve tek probiyotikli noodle ürününü Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) iş birliği ile geliştirdi.

Cirosunun yüzde 5’ini Ar-Ge’ye ayıran Eriş’in inovasyon çalışmaları kapsamında piyasaya sürdüğü yeni fonksiyonel ürünü bağışıklık sistemini destekliyor ve sindirim sisteminin düzenlenmesine fayda sağlıyor. Koruyucu, tatlandırıcı, renklendirici ve MSG gibi lezzet artırıcılar içermeyen Vitamin Destekli NUDO Probiyotikli Noodle, aynı zamanda B1, B3, B6, B12 vitaminlerinin etkisi ile yorgunluğun ve bitkinliğin azaltılmasına ve günlük B vitamini ihtiyacımızın yüzde 15’inin giderilmesine yardımcı oluyor.

NOODLE SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Noodle’ın ülkemizde özellikle 7-35 yaş arası tüketiciler arasında en hızlı büyüyen gıda kategorilerinden biri haline geldiğini belirten Eriş Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Eriş, Türkiye’nin 480 milyon porsiyon noodle tüketimi ile dünya sıralamasında 23’üncü sırada yer aldığını bildirdi.

Ülkemizde yaklaşık 4 milyar TL’lik hacmi bulunan pazarın her geçen gün büyüme kaydettiğine de dikkat çeken Dr. Abdullah Eriş, “Eriş olarak noodle pazarına sağlıklı ve yenilikçi ürünler sunmak amacıyla sürekli araştırma çalışmaları içindeyiz. Bu kapsamda 2023 yılında Türkiye’nin noodle üzerinde çalışan ilk ve tek Ar-Ge merkezini kurduk. Ar-Ge çalışmalarımızda yeni nesil fonksiyonel noodle ürünleri geliştirmeyi temel hedef aldık. Bu hedefimiz doğrultusunda geliştirdiğimiz ‘Vitamin Destekli NUDO Probiyotikli Noodle’ Türkiye’nin ilk ve tek fonksiyonel noodle ürünüdür. Gıda alanında üniversite-sanayi iş birliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın, noodle sektörünün büyümesi ve gelişmesi noktasında önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Özellikle gençler tarafından çokça tercih edilen noodle’ı insan sağlığını destekleyen, besleyici, fonksiyonel ve güvenilir bir gıda ürünü haline getirdik" şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZ KALİTELİ VE SAĞLIKLI NOODLE’IN ÖNCÜSÜ OLMAK

Gıda sektöründe yenilikçi ürünleri ile ön plana çıktıklarını belirten Dr. Abdullah Eriş, noodle pazarında lezzet arttırıcı, koruyucu ve renklendirici içermeyen ürünlerle farklılaşan, sağlıklı, kaliteli ve hijyen odaklı bir marka olduklarından söz etti. Noodle üretimin her aşamasında kaliteye ve gıda güvenliğine önem veren Eriş’in tüm ürünlerinin kalite belgeleri ve sertifikalarına sahip olduğuna dikkat çeken Dr. Abdullah Eriş: “Ciddi bir yatırım ve liyakatli insan kaynağına sahip Eriş Ar-Ge merkezinin temel görevi; sağlıklı, hijyenik, kaliteli ve helal niteliklere sahip ürünler geliştirmek. Bu doğrultuda üretim aşamasında kullandığımız tüm hammaddeler bu kriterlere göre seçilirken, üretim süreçlerimiz ve depolama prosedürlerimiz de bu ilkeler ve bilimsel disiplinler doğrultusunda dizayn edildi. Tesislerimiz gıda güvenliği noktasında en üst otorite olarak kabul edilen BRCGS belgesi ne sahip olmakla beraber tüm ISO kalite sistem belgelerine de sahibiz” dedi.

ERİŞ LEZZETİNİ FARKLI COĞRAFYALARA TAŞIMAK İSTİYORUZ

Firma olarak un ihracatında yakaladıkları başarıyı noodle ile de devam ettirdiklerini belirten Eriş, halihazırda 23 ülkeye gerçekleştirilen noodle ihracatını önümüzdeki dönemde 40 farklı ülkeye ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikli hedef pazarları arasında; Avrupa Birliği ve komşu ülkelerin yanı sıra Afrika Ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerini sıralayan Dr. Abdullah Eriş, noodle piyasasındaki hedefleri ve ihracata yönelik çalışmaları hakkında şunları söyledi: “Nudo ve Dudomi markalarımız ile faaliyet gösterdiğimiz noodle pazarında öncelikli hedefimiz kategorinin sağlıklı, lezzetli ve fonksiyonel ürün zenginliğini arttırmak ve bu noktada öncü bir misyon üstlenmek. Uzun vadeli hedefimiz ise ilave yatırımlarla üretim kapasitemizi artırmak ve yenilikçi noodle lezzetlerimizi ihracat rotamızdaki 23 ülkenin yanı sıra dünyanın farklı kültür ve coğrafyalarına da ulaştırmak. Eriş olarak, bugün itibarıyla 50’den fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla Türkiye’nin önde gelen ihracat firmaları arasındaki yerimizi her geçen yıl daha yukarılara taşımaktayız.”

YILDIZ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ İŞ BİRLİĞİ İLE GELİŞTİRİLDİ

2013 yılından bu yana aralıksız olarak lezzet noktasında önemli Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları gerçekleştiren Eriş, Türk gıda mühendislerinin araştırmaları sonucunda geliştirilen Vitamin Destekli NUDO Probiyotikli Noodle hem sağlıklı beslenme ihtiyacına hem de yeni nesil tüketicinin hassasiyetlerine lezzetli çözüm sunuyor.

SAĞLIĞA YARARLI ORGANİZMALARI ÜRÜNE ADAPTE ETTİK

Toplantıda konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Enes Dertli, yapılan çalışma sonucu insan sağlığına yararlı bir ürün ortaya çıkardıklarını belirterek, “Eriş ile yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sonucu sağlığa yararlı organizmaları, bir gıda ürününe adapte etmiş olduk. Böylece hem gıda hem de insan sağlığına yararlı bir ürün ortaya çıktı. Nudo Noodle, sindirim sistemi sağlığını desteklemek ve vücudu daha sağlıklı hale getirmek için özel olarak formüle edilmiş probiyotikler içeriyor. Probiyotikler, sindirim sistemi sağlığını destekleyen yararlı mikroorganizmalar olarak bilinir. Bu probiyotikler, sindirim sağlığını destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücuda faydalı mikroorganizmalar ekleyerek sağlıklı olmamıza katkıda bulunurlar ” dedi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN ÜRÜNÜ

Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Salih Karasu ise “Yıldız Teknik Üniversitesi ve Eriş Ar-Ge Merkezi iş birliğiyle ortak geliştirmiş olduğumuz bu ürün üniversite sanayi iş birliği ve laboratuvardaki elde etmiş olduğumuz bilimsel bilginin teknolojiye dönüşmesi adına en önemli bir örnek. Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği olarak biz bu tarz çalışmaların her zaman yanındayız, destekliyoruz ve bu tarz çalışmalara her zaman açığız.”

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

Eriş ile inovasyona ve sürdürülebilirliğe dayalı iş birliği hakkında konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakülte Dekanı Prof. Dr. Osman Sağdıç, Vitamin Destekli NUDO Probiyotikli Noodle çalışmaları ve ürünün özellikleri hakkında şunları söyledi; “ Bugün önümüzde gurur verici bir tablo var. Üniversite sanayi iş birliğinin çok önemli bir ürüne dönüştüğünü görmek akademisyenler olarak bizi çok mutlu ediyor. Üniversitedeki laboratuvarlarımızda gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarının katma değerli ürüne dönüşmesini her zaman ön planda tutuyoruz. Çalışmalarımız sonucunda gurur duyacağımız bir ürünü ortaya çıkardık. Herkesin tüketeceği ekonomik olarak öğrenciye bile hitap edebilecek bir ürünü sağlıklı bir şekilde piyasaya sunduk. Eczanede satılan bir ürünü market raflarına taşıyarak insanların sağlığına büyük bir katkı sundukları için Eriş firmasını bir kez daha tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.

“BİLGİYİ ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Toplantıda konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bestami Özkaya, katma değeri yüksek ürünlerin oluşturulmasında üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değinerek şunları söyledi: “Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü bilginin ürüne dönüştürülme potansiyelinin oldukça yüksek olduğu bir bölüm. Yeni nesil üniversitelerde ARGE faaliyetlerinin ürüne dönüşmesi için sanayiyle iş birliğinin olması en önemli unsur. Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olmasının yanı sıra Türkiye'nin en iyi teknoparkına da sahip. Bu teknoparkta üreticilerin, sanayicilerin, start-up firmalarının, daha kolay entegre olmalarını ve çalışmalarını hızlandırmalarını sağlayacak birtakım faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Üniversite sanayi iş birliğine destek verdiği için Eriş’e çok teşekkür ediyoruz.”