Erkan Baş: Bu düzen 'Erdoğan’ın askeriyiz' demeyen herkesi tehdit ediyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Daha dün 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyen beş genç teğmen ordudan atıldı. 'Recep Tayyip Erdoğan askerleriyiz' deselerdi ordudan atılırlar mıydı? Bu düzen 'Recep Tayyip Erdoğan’ın askeriyiz' demeyen herkesi tehdit ediyor." dedi.

Erkan Baş "CHP’den, DEM’e Türkiye İşçi Partisi’ne, gazetecilerden, teğmenlere kadar hepimizin tehdit edilmesinin, kimimizin hapiste olmasının tek bir nedeni var; ya 'Recep Tayyip Erdoğan askeriyiz' diyeceğiz ya susacağız" diye konuştu.

TOPLUMDA ENDİŞE HAVASI VAR

Baş, son dönemde toplumdaki endişe havasına da değindi. "Sevdiğimiz, sesini sözünü duymak istediğimiz gazeteciler, siyasetçiler, düşünce insanları her an kaybedebilirmişiz gibi geliyor" diyen Baş, "Her gün her ay daha da yoksullaşıyoruz. Gelecek hayallerimizden yapabileceğimizi bildiğimiz şeylerden yoksun bırakılıyoruz. Kalbi bu ülke için, bu halk için atan binlerce on binlerce insandan koparılıyoruz" ifadelerini kullandı.

‘HAPİS VE TEHDİT DÜZENİ’NE TEPKİ

Baş, hükümetin, kayyumlar, tutuklamalar ve tehditlerle muhalefeti susturmaya çalıştığını dile getirdi. Bolu’daki 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve bebeklerin katledildiği bir çetenin dehşetinin yaşandığını hatırlatan Baş, bu olayları yapanların sorumlularının serbestçe dolaşırken, gazetecilerin hapiste olması ve muhalif vekillerin tutuklanmasının halkın onuruna dokunduğunu söyledi.

‘HALKIN YARISINI TEHDİT EDEN LİDER OLAMAZ’

Baş, bir ülkenin liderinin halkının yarısını tehdit etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. "Halkın yarısını tehdit eden adama bir ülkenin lideri denilebilir mi?" diye sordu. İktidarın, halkın çoğunluğunu düşman ilan ettiğini ifade eden Baş, buna halk düşmanlığı dediğini söyledi.

İŞÇİLERİN DİRENİŞİNE DESTEK

Baş, son dönemde yaşanan işçi direnişlerine de dikkat çekti. Polonez işçileri ve metal işçilerinin sendikal haklarını savunarak kazandıkları zaferlere örnek verdi. Baş, direnişlerin ve işçilerin onurunu savunmanın önemine vurgu yaptı.

‘SUSMADIKÇA, SİNMEZSEK BUNLARIN HİÇBİRİSİ OLAMAZ’

Baş, İstanbul'daki halkın seçtiği belediye başkanına yönelik yapılan tehditlere de değindi. "Uyduruk gerekçelerle halkın seçtiği belediye başkanını tehdit ediyorlar" diyen Baş, "Ben bunları, 'Recep Tayyip Erdoğan’ın askeri değiliz' diyen insanların haykırışı olarak görüyorum. İnsanlar ben buradayım diyor. Biz buradayız diyelim" şeklinde konuştu.