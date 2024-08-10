Erkek kadın boksör finalde bakın ne yaptı?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 66 kiloda, erkek mi kadın mı tartışmalarının merkezindeki boksör Cezayirli Imane Khelif, altın madalya kazandı.

Khelif finalde Çinlii Yang'i 5-0 yenerek olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Imane Khelif, boksta 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gerekli uygunluk kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle diskalifiye edilmişti.

Cezayirli sporcunun müsabakalardan çıkarılması için girişimlerde bulunulmuştu.

Khemif, yeptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ben tamamen yeterlilikliyim. Ben de diğer kadınlar gibi bir kadınım. Ben bir kadın olarak doğdum, bir kadın olarak yaşadım ve bir kadın olarak yarıştım. Hiç şüphe yok. Başarının düşmanları var ve bu bana yapılan saldırılar nedeniyle başarıma ayrı bir tat katıyor.

Sanırım tüm dünya, çok küçük bir köyden, çok fakir bir aileden, fakir bir mahalleden gelen Imane Khelif'in hikayesini biliyor. Ailem beni her zaman destekledi.

Olimpiyat değerleri son derece önemlidir. Umarım insanlar zorbalığı bırakıp Olimpiyat tüzüğüne uyarlar. Umarım gelecekteki Olimpiyatlarda benzer saldırılar görmeyiz."