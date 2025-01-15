Erkekler neden rahim ağzı kanseri aşısı yaptırmalı? Uzmanlar anlatıyor

Rahim ağzı kanserinin başlıca nedeni, insan papillomavirüsü (HPV) enfeksiyonları. HPV, cinsel yolla bulaşan bir virüs olup, kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olurken, erkeklerde de bazı kanser türlerinin riskini artırabilir.

Kanser araştırmaları uzmanı Prof. Dr. Robert Miller, “HPV, erkeklerde baş ve boyun kanserleri, anüs kanseri ve penil kanser gibi çeşitli kanser türlerine yol açabilir. Bu sebeple, erkeklerin de HPV aşısı yaptırması büyük önem taşır” dedi.

HPV'nin erkeklerde oluşturduğu en büyük risk, anal kanser.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan araştırmalar, HPV enfeksiyonlarının, özellikle cinsel açıdan aktif erkeklerde, anal kanserin başlıca nedeni olduğunu gösterdi.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Linda Marks, "HPV, erkeklerde de cinsel organlarda siğil ve kanser oluşumuna yol açabilir. Bunun önüne geçmek için aşılar, erkekler için de kritik bir önlemdir" şeklinde açıklamada bulundu.

AŞILARIN ETKİNLİĞİ: ERKEKLERDE DE KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Erkeklerin HPV aşısı yaptırması, sadece kadınları değil, erkekleri de korumak için önemli.

2000'li yılların başından itibaren yapılan araştırmalar, HPV aşılarının erkeklerde anal kanser ve baş-boyun kanseri riskini önemli ölçüde azalttığını gösterdi.

Onkoloji uzmanı Dr. John Smith, “HPV aşısı, erkeklerde anal kanser, baş ve boyun kanserlerinin yanı sıra diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların da önlenmesinde etkilidir. Aşı, erkeklerin sağlığı için oldukça önemli bir koruma mekanizmasıdır” dedi.

Birçok ülke, erkeklerin HPV aşısı yaptırmasını tavsiye etmeye başladı. ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 11-12 yaşlarındaki erkeklere HPV aşısının yapılmasını önerdi.

Aşı, erken yaşta yapıldığında, HPV enfeksiyonlarına karşı en etkin korumayı sağlar ve daha sonra gelişebilecek kanser riskini azaltır.

HPV AŞISI VE ERKEKLERİN SAĞLIK KORUMA STRATEJİSİ

HPV aşısı, erkekleri sadece kanserden korumakla kalmaz, aynı zamanda HPV'nin yayılmasını engelleyerek toplumsal sağlığı da korur.

Bağışıklık sistemi uzmanı Prof. Dr. Susan Roberts, “HPV, cinsel yolla bulaşan bir virüs olduğu için, erkeklerin de aşılanması, virüsün yayılmasını engeller. Böylece toplumdaki diğer bireyleri de korumuş oluruz” diyerek, aşılamanın toplumsal sağlık açısından önemini vurguladı.

HPV AŞISI ERKEKLERE NE ZAMAN YAPILMALI?

Erkeklerin HPV aşısı, genellikle 11-12 yaş arasında yapılması önerilen bir aşı. Ancak, herhangi bir yaşta aşı yapılması mümkün.

Aşı, genellikle 2 doz olarak uygulanır ve ilk dozdan yaklaşık 6-12 ay sonra ikinci doz yapılır.

26 yaşına kadar olan erkekler, aşıyı yaptırarak HPV enfeksiyonlarına karşı korunabilirler.

26 yaşından sonra da aşı yapılması, daha düşük etkililikle olsa da, bazı durumlarda önerilebilir.

Aile hekimi Dr. Emma Johnson, “HPV aşısı, genç yaşta yapılması gerektiği kadar, ileri yaşlarda da faydalı olabilir. Özellikle cinsel açıdan aktif olan erkekler için aşı, ciddi sağlık sorunlarını engellemede önemli bir rol oynar” şeklinde ifade etti.