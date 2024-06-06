Erkekler ve rahim ağzı kanseriyle ilgili uzmanlardan önemli açıklamalar

Rahim ağzı kanseri, genellikle kadınları etkileyen bir sağlık sorunu olarak bilinirken, erkekler için de önemli riskler taşıyor.

İşte bu konuda uzmanların görüşleri ve bilimsel araştırmaların bulguları:

1. HPV ve Rahim Ağzı Kanseri:

Rahim ağzı kanserinin en büyük nedeni, Human Papilloma Virüsü (HPV)'dir

Özel bir üniversitenin Tıp Fakültesi tarafından yapılan açıklamalara göre, HPV'nin cinsel yolla bulaşan 40'tan fazla tipi bulunuyor ve bu virüsün erkeklerde de rahim ağzı kanseri riskini artırdığına dikkat çekildi.

2. Erkeklerde HPV Aşısı:

Erkeklerin de rahim ağzı kanseri riskini azaltmak için HPV aşısı olmaları gerektiği vurgulandı.

Prof. Dr. Orhan Ünal, rahim ağzı kanserinin dünyada 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu ve erkeklerin de bu aşıyı yaptırarak korunabileceklerini belirtti.

3. Erkeklerde HPV'nin Etkileri:

HPV virüsü, erkeklerde genellikle belirti vermezken, bazı tipleri genital siğillere ve hatta penis, anüs, ağız ve boğaz kanserlerine yol açabiliyor.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Miraç Turan, erkeklerde HPV'nin sosyal ve psikolojik etkilerinin kanser kadar tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor ve erken tanı ile doğru tedavi yöntemlerinin önemini vurguladı.

4. Bilimsel Araştırmalar:

Bilimsel araştırmalar, eşleri rahim ağzı kanseri olan erkeklerin yüzde 75'inde HPV virüsü görüldüğünü gösterdi.

Erkeklerin yüzde 40'ında HPV bulunduğu ve bu durumun erkekler için de büyük bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Erkeklerin de rahim ağzı kanseri konusunda bilinçli olmaları ve gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımakta.

Düzenli sağlık kontrolleri ve HPV aşısı, bu kanser türüne karşı korunmada etkili yöntemler arasında yer alıyor.