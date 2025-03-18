Erkeklerin kolon kanseri riski daha fazla! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi’nden Onkolog Prof. Dr. Edward Giovannucci, kolon kanseri riskindeki cinsiyet farklılığını şu şekilde açıkladı:

"Erkeklerin kadınlara göre daha az lifli beslenme alışkanlıklarına sahip olması, kırmızı et tüketiminin daha yüksek olması ve sigara ile alkol kullanım oranlarının daha fazla olması, bu farkın başlıca nedenlerinden biridir. Ayrıca hormonal farklılıklar da risk seviyesini etkileyen bir diğer önemli faktördür."

Avrupa Kanser Araştırmaları Merkezi'nden Dr. Claudia Cardoso ise erkeklerdeki daha yüksek riskin genetik faktörlerle de bağlantılı olduğunu belirterek, "Kolon kanseri genellikle aile öyküsü bulunan bireylerde daha sık görülüyor. Erkekler, genetik yatkınlığa sahip olduğunda daha yüksek risk altına girebiliyor" ifadelerini kullandı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: ERKEKLERDE YÜKSEK RİSKİN BİLİMSEL TEMELLERİ

Journal of Clinical Oncology'da yayımlanan bir çalışma, erkeklerin kadınlara oranla %20 daha yüksek kolon kanseri riski taşıdığını ortaya koymakta.

Araştırma, yaşam tarzı faktörlerinin yanı sıra hormonal farklılıkların da bu farkta etkili olduğunu vurgulamakta.

The Lancet Gastroenterology & Hepatology dergisindeki bir araştırma, erkeklerdeki kolon kanseri vakalarının daha ileri evrede teşhis edildiğini ve bu durumun hastalığın yönetimini zorlaştırdığını belirtmekte.

Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention dergisinde yayımlanan başka bir çalışma, erkeklerdeki daha yüksek alkol ve sigara tüketiminin kolon kanseri riskini %30 oranında artırdığını göstermekte.

KOLON KANSERİNDEN KORUNMANIN YOLLARI

1. Düzenli Taramalar: Erkeklerin 50 yaşından itibaren düzenli kolon kanseri taramalarına başlaması öneriliyor. Aile öyküsü olanlarda bu yaş daha erken olabiliyor.

2. Beslenme Alışkanlıkları: Lif bakımından zengin besinler tüketmek, kırmızı et ve işlenmiş gıda tüketimini azaltmak kolon kanseri riskini düşürebilir.

3. Sigaradan Uzak Durun: Sigara kullanımı, sadece kolon kanseri değil, diğer birçok kanser türü için de risk faktörü.

4. Fiziksel Aktivite: Düzenli fiziksel egzersiz, kolon kanserine karşı koruma sağlar. Haftada en az 150 dakika orta düzeyde fiziksel aktivite önerilmekte.

ERKEKLERDE FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI ŞART

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, erkeklerin kolon kanseri konusunda daha yüksek bir risk taşıdığını açıkça ortaya koymakta.

Erkeklerin yaşam tarzı alışkanlıklarını gözden geçirmesi, düzenli taramalara özen göstermesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanması, bu hastalığın önlenmesinde kritik bir role sahip.