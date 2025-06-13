Erken emeklilik şansı geliyor: Bu prim ve yaşı tutturanlara müjde var

Yıllardır Bağ-Kur'luların gündeminde olan ve büyük bir beklentiyle beklenen erken emeklilik düzenlemesinde sona geliniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bağ-Kur'lular ile SSK'lılar arasındaki prim günü farkını ortadan kaldırmayı hedefleyen çalışmalarda son aşamaya ulaştı. Yapılacak yasal değişiklikle birlikte, bazı Bağ-Kur'lular için emeklilikte aranan prim günü 9 binden 7 bin 200 güne düşürülecek.

Kimler Kapsamda Olacak?

Bu önemli düzenleme, ne yazık ki tüm Bağ-Kur'luları kapsamayacak. Düzenleme, özellikle küçük esnafı hedef alıyor. Berber, bakkal, manav, çiftçi gibi kendi hesabına çalışan ve yanında çok sayıda işçi çalıştırmayan esnaflar bu haktan faydalanabilecek. Kulis bilgilerine göre, 10-15 kişiye kadar çalışanı olan küçük işletmelerin de bu kapsama alınabileceği belirtiliyor. Ancak, isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalıları bu haktan yararlanamayacak.

Yaş Şartı Değişmeyecek

Mevcut durumda erkek Bağ-Kur'lular 25 yıl çalışıp 9 bin gün, kadınlar ise 20 yıl çalışıp 7 bin 200 gün prim ödemek zorunda. SSK'lılara kıyasla erkeklerdeki 1.800 günlük, yani yaklaşık 5 yıllık prim farkı bu düzenlemeyle kapatılacak. Ancak, emeklilik için aranan yaş şartı değişmeyecek. Kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emeklilik hakkına sahip olacak.

1999 Sonrası Sigortalı Olanlara Dikkat!

Düzenlemenin özellikle 1999 sonrası sigortalı olan Bağ-Kur'lular için geçerli olması bekleniyor. 1999 öncesi sigortalı olanlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında zaten erken emeklilik hakkını kazanmıştı. Bu nedenle yeni düzenlemenin öncelikli hedef kitlesi, EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca küçük esnaf olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürecin teknik hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtirken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de iki yıldır beklenen düzenlemenin artık gecikmeden hayata geçmesi gerektiğini vurguladı.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, düzenlemenin 2025 sonuna kadar yasalaşması ve 2026 başı itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bağ-Kur'lu küçük esnaf, bu tarihi gelgelişmeyi sabırsızlıkla bekliyor.