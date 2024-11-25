Erken final yaptı! Murat Yıldırım özür diledi Ebru Şahin sessiz kaldı

Gizli Bahçe dizisi, beklenmedik bir şekilde erken final yaparak hayranlarını üzdü. Dizinin erken final kararı, izleyicilerini etkilerken, Murat Yıldırım’ın açıklaması dikkat çekti.

“DİZİNİN ESKORT HİKAYESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER”

Murat Yıldırım, dizisinin erken final yapmasına ilişkin, “Bu kadarı ilk defa! Bazen de iyidir. Çok sebebi var, hikâyeyi doğru anlatamamışız. Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi" açıklamada bulundu.

“BİRAZ DURMAM GEREKİYORMUŞ”

"Reytingleri ortalamaya yakındı tam da hikâye yeni başlıyordu kendi adıma biraz durmam gerekiyormuş onu anladım uzun zamandır televizyondayım" diyen Murat Yıldırım final bölümü sonrası "İzleyen herkese teşekkür ediyorum, kusur bizdeyse özür dilerim" ifadelerini kullandı. Ebru Şahin ise bu süreçte sessiz kalmayı tercih etti.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya kullanıcıları ise, dizinin aniden final yapmasına tepki gösterdiler.