Erken ölüm riskini düşüren mucize egzersiz ortaya çıktı. Sadece 1 dakika yetiyor

Hareketsiz bir yaşam sürmek, uzun saatler boyunca oturmak, masa başında çalışmak... Bu hayat tarzı, uzmanların beden ve zihin sağlığımız için kesinlikle tavsiye etmediği bir şey. Bu hayat tarzının yol açtığı sağlık problemlerine karşı yeni bir araştırma, basit bir egzersiz tavsiye ediyor.

Journal of Applied Physiology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bir dakikanızı squat yapmaya ayırmanız, beyninize daha fazla kan ulaşmasını sağlarken, odaklanma ve karar verme yeteneğinizi de geliştiriyor.

Japonya, Kuzey Carolina ve Birleşik Krallık'tan bilim insanları, uzun süre oturduktan sonra zihinsel testlere giren ortalama 21 yaşındaki 20 genç üzerinde çalıştı. Bir deneyde, katılımcılar testlere girmeden önce üç saat boyunca aralıksız oturdular; diğerinde ise oturma sürelerini, yaklaşık 15 tekrarlık baldır kaldırma hareketiyle birlikte bir dakikalık squat seanslarıyla kesintiye uğrattılar.

DAHA AZ ZİHİNSEL YORGUNLUK ÇEKTİLER

Bilim insanları, katılımcıların egzersiz arası verdiklerinde işlerini daha iyi yaptıklarını ve daha hızlı tepki verdiklerini buldular. Ayrıca katılımcılar, ara vermeden oturdukları zamana kıyasla daha iyi odaklandıklarını ve daha az zihinsel yorgunluk çektiklerini söylediler.

Katılımcılar deneyde egzersizi 20 dakikada bir yaptılar. Toplantı gibi uzun süreli oturma gerektiren durumlarda 20 dakikada bir kalkıp hareket etmek mümkün olmasa da, araştırmanın sonuçları, mikro egzersizlerin sağlıklı ve formda kalmanıza yardımcı olduğunu gösteriyor.

“DAHA UZUN, DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN SİZE YARDIMCI OLABİLİR”

Uzmanlar, bu küçük "egzersiz atıştırmalıkları" nın sadece daha sağlıklı bir zihin değil, aynı zamanda daha sağlıklı bir beden için de faydalı olduğunu vurguluyor. Daha önce yapılan pek çok araştırma, gün içinde hareket etmenin sağlık, kondisyon ve yaşam kalitesinde büyük farklar yarattığını göstermişti.

Örneğin; 2023'te yapılan bir araştırma; hızlı yürüme, bisiklete binme veya dans etme gibi kısa aktivitelerin, erken ölüm riskini önemli derecede düşürebildiğini ortaya koymuştu.

Bilim insanları, bu küçük egzersizlerin yararlarına işaret ederken, bunları bir alışkanlık haline getirmenin önemli olduğunu söylüyor.

Örneğin kahve veya su içmek için veya tuvalete gitmek için kalktığınızda bir dakikalık bir squat yapmayı deneyin. Günde sadece 500 adım atarak başlayan her küçük hareket, daha uzun, daha sağlıklı bir yaşam için size yardımcı olabilir.