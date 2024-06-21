Ermenistan, Filistin’i resmen tanıdı

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Ermenistan, Filistin’i resmen tanıdı

Ermenistan, İsrail işgali altındaki Filistin’i resmen tanıdı.

Ermenistan devlet radyosunun Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, bakanlık açıklamasında, "Gazze'deki felaket boyutundaki insani durum ve devam eden askeri çatışma, çözüm gerektiren uluslararası siyasi gündemin başlıca konularından biridir. Ermenistan Cumhuriyeti, sivil altyapıya yönelik saldırıları, sivil nüfusa karşı şiddeti ve silahlı çatışma sırasında sivillerin rehin alınmasını ve kaçırılmasını kesinlikle reddetmekte ve bunların koşulsuz serbest bırakılması için uluslararası toplumun taleplerine katılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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