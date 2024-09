Erol Bulut dönemi bitti

İngiltere Championship'te mücadele eden Galler temsilcisi Cardiff City, yaklaşık bir saat önce X adlı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Erol Bulut'un görevine son verildiğini ilan etti. Kulüp tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cardiff City Futbol Kulübü, A Takım Teknik Direktörü Erol Bulut'un görevinden alındığını ilan eder. Yönetim Kurulu olarak Erol'a emeklerinden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki hayatında başarılar dileriz"

Cardiff City Football Club can confirm First Team Manager Erol Bulut has been relieved of his duties and will leave the Club with immediate effect.



The Board of Directors wish to thank Erol for all of his hard work and wish him well for the future.

Futbolculuktan emekli olduktan sonra, 2014 yılında Almanya'da antrenörlük lisansı alarak teknik direktörlük kariyerine ilk adımını atan Erol Bulut, ilk deneyimini 2019 yılında yaşadı.

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor’da yaşamıştır. Burada kısa sürede dikkat çekici bir performans sergileyerek, takımı üst sıralara taşıma başarısını göstermiştir. Ardından, 2020-2021 sezonunda Hatayspor’un başına geçerek, takımı Süper Lig'e çıkarmayı başarmıştır. Hatayspor ile gösterdiği başarılı grafik, Bulut'un ismini daha geniş kitlelere duyurmuştur.

2021 yılında ise Süper Lig'in köklü kulüplerinden Alanyaspor’un teknik direktörlüğüne atanmıştır. Alanyaspor'daki görev süresince, takımını hem oyun disiplini hem de mücadeleci ruhu ile tanınan bir ekip haline getirmiştir.

Alanya'daki yükselişi sonrası büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan teknik direktör, resmi olarak 5 Ağustos 2020'de başladığı görevini 25 Mart 2021'de bırakmak zorunda kaldı.

Temmuz 2023'te EFL Championship ekiplerinden Cardiff City ile anlaşan Bulut, takımının Championship'te 2024-25 sezonuna kötü başlamasıyla eleştiri yağmuruna tutuldu.

Erol Bulut bu sene takımıyla çıktığı 6 maçta yalnızca 1 puan alabildi. Cardiff City, dün evinde Leeds United'a 2-0 mağlup oldu ve bugün teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bir süre futbsal da oynayan Erol Bulut, 2007 yılında Türkiye millî futsal takımı'nın kadrosuna alınarak, Avrupa Futsal Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı giydi.