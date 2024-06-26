Erol Bulut şaştı kaldı

A Milli Futbol Takımımız bugün saat 22.00'de Çekya ile gruptaki son maçına çıkacak.

Portekiz karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından liderliği kaptıran millilerimizin gruptan ikinci olarak çıkması için puan alması gerekiyor.

Kritik karşılaşma için nefesler tutulurken teknik direktör Vincenzo Montella'nın Portekiz maçında yorgun diyerek ilk 11'e almadığı Arda Güler'i bu sefer sahaya sürmesi gerekiyor.

"BANA BİRAZ TUHAF GELDİ"

Arda Güler'in oynayacak olması taraftarlarda sevinç yaratırken Cardiff City teknik direktörü Erol Bulut'tan yaşananlara dair ilginç bir değerlendirme geldi.

Arda Güler'in yorgunluğunu tuhaf bulduğunu söyleyen Bulut açıklamasında, "Yorgun olduğu açıklaması yapıldı. Bu açıklama bana biraz tuhaf geldi. Hakan Çalhanoğlu 50 maç yaptı. Onun daha yorgun olması lazım. Diğer takımlar da 4 günde bir maç oynuyor. O zaman herkes yorgun burada. Olabilir, olmaya da bilir. Arda'ya da sormak lazım. Tüm gözler onun üzerinde çünkü. Hocasını desteklemek zorunda" dedi.