Erol Bulut yıkıldı Gördükleri şok etti

İngiltere Lig Kupası 2. Turunda Cardiff City Southampton ile karşı karşıya geldi.

Cardiff Stadı’nda oynanan mücadelede Erol Bulut ve öğrencileri rakibine 5-3 mağlup oldu.

Southampton’a galibiyeti getiren golleri 10. Dakikada Mateus Fernandes 30. Dakikada Amo-Ameyaw 55 ve 90+4’te Cameron Archer ve 90+1’de James Bree kaydetti. Cardiff City’nin golleri ise 21. Dakikada Rubin Colwill, 48. Dakikada Ronnie Edwards (KK) ve 57. Dakikada Alex Robertson’dan geldi.

Tek maçlık eleme usulü ile oynanan kupada böylece Cardiff City kupaya veda etti.