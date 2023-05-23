Erol Evgin’den seçim çağrısı: Yurdunu seven herkese sesleniyorum

Editör: Bengü Zorlu

Ses sanatçısı Erol Evgin, 28 Mayıs Pazar gününü işaret ederek şunları söyledi; “sevgili dostlar ve özellikle değerli gençler; ekonomik sıkıntılar, deprem, sel felaketleri, artan yoksulluk ve kaçak göçmenler gibi sorunlarla güzel güzel yurdumuz ve insanlarımız zor günler geçiriyor. Yurdunu seven ve ülkesine sahip çıkan herkese sesleniyorum; laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti için yani Türkiye Cumhuriyeti için sandığa gidin. ‘Bir oydan ne olur?’ demeyin oyunuzu kullanın ve geleceğimize sahip çıkın. Oy kullanmak kutsal bir vatandaşlık borcudur.”