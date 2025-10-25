Gündelik işlerinizi rutinleştirmek ve uyku saatlerinizi düzene sokmak arasında kritik bir bağlantı vardır. Eğer uyku düzeniniz normal değilse gündelik işlerinizde aksamalar yaşanabilir ve bu durum tembel olarak nitelendirilenmenize sebebiyet verebilir.

Alışkanlıklarınızı rutinleştirmek daha seri olmanıza yardımcı olacaktır. Ancak bunun için öncelikle hayatınıza disiplin faktörünü dahil etmeniz gerekiyor.

Hafta sonunda yaptığınız alışkanlıklar arasına sporu dahil etmek disiplinli çalışmayı öğrenebilmek açısından işinizi kolaylaştıracaktır.

Sabah egzersizi aslında fiziksel olarak vücudunuzu rahatlatıyor gibi görünse de zihinsel olarak antrenman yapmak ve vücudumuzdaki gelişimi görmek sizi kendi sınırlarınızı zorlamak açısından daha fazla motive edecektir. Bununla birlikte bir kahvenin bünyenize vereceği zindelikten daha fazlasını spordan elde edebilirsiniz. Ancak spora başlamadan önce vücudunuzun buna elverişli olup olmadığına dair sağlık kontrollerinizi yaptırmayı unutmayın.

Bunun dışında sorumluluklarınıza dair not tutabilme beceriniz önemlidir. Sorumluluklarınızı dijital bir mecrada ya da bir deftere yazmak başka bir deyişle bir yapılacaklar listesi oluşturmak, size hem sorumluluklarınızı hatırlatır hem de yapacaklarınızı kağıda dökmek hedeflerinizi bitirmek noktasında sizi motive eder.

Hedef listenizde pazara gitmek gibi gündelik alışkanlıklardan, terfi almak gibi uzun vadeli planlara yer verebilirsiniz.

Mümkünse sabahları erken kalkma alışkanlığımız hafta sonları da devam ettirmeye çalışın. Çünkü beynin mekanizması bilimsel olarakta kanıtlandığı gibi sabahları daha üretken çalışır. Bu yüzden sabah saatleri yeni fikirler üretmek ve yapacağınız işler konusunda daha enerjik olmak bakımından elverişlidir.