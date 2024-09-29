Erzincan’da hasadı başladı. Günlüğü 600 Lira

Kaynak: İHA
Erzincan’da hasadı başladı. Günlüğü 600 Lira

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde patates hasadı başladı.

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde üreticilerin nisan-mayıs aylarında toprakla buluşturduğu patateslerin hasadına başlandı. Günlüğü 600 lira olan patates toplama işçileri, tarlalarda kovalarla patatesleri topluyor. Kovalarla tarladan toplanan patates, çuvallara doldurularak, traktör römorklarına yükleniyor.

Üretici Mustafa Bahadır, tarladan sofralara getirilen patateste bu sezon hasadın başladığını belirtti.

Bahadır, "Erzincan'da buğdaydan sonra alternatif olan patates ve pancar hasadı da başladı Çayırlı'da. Bugün itibariyle patateslerimizi sökmeye başladık. Kalite bakımından gerçekten muhteşem. Verim hakeza biraz düşük olsa da ürünlerimiz çok kaliteli. Çayırlı, Mercan zaten patatesiyle de meşhur. Bismillah dedik. Bundan sonra da diğer ürünlerimizin hasadına başlayacağız. Bereketli bir sezon olmasını diliyorum" dedi.

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