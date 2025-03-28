Erzincan'da iki farklı hava yaşanıyor

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, karla kaplı mevcut durumunu korurken kent merkezinde ise havaların ısınmasıyla birlikte bahar havası etkili oldu.

Ziyaretçilerini karla karşılayan Çağlayan Girlevik Şelalesi, görenleri şaşırttı. Buz sarkıtlarının eridiği şelalede karların erimemesi dikkat çekti.

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Şelaleyi ziyaret eden bir vatandaş, "Erzincan'da şu anda 2 farklı mevsim aynı anda yaşanıyor. Erzincan merkezde bahar etkili olurken herkes neredeyse kısa kolluyla geziyor.

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Girlevik Şelalesi'nde ise hala kar mevcut. Burada sanki Ocak ayındaymışız gibi bir mevsim var" dedi.