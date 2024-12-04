Erzincan’da uyuşturucuya geçit yok

Kaynak: İHA
Erzincan’da uyuşturucuya geçit yok

Erzincan'da uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda bir miktar esrar maddesi, kuru sıkı tabanca, av tüfeği ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan ve Kullanan Şahıslara Yönelik Yapılan Çalışmalarda" F.G. isimli şahısın ikametinde yapılan aramada 11 parça halinde 5 kilo 352,42 gram esrar maddesi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 20 adet dolu kartuş ele geçirildi.

F.G. isimli şahsa "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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