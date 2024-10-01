Erzincan'ın Tercan ilçesi kaymakamı traktör binip patates hasat etti

Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, traktöre binerek patates hasadı yaptı.

Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesi'nde patates hasadı başladı.

Hasadın ilk günü dolayısıyla Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Kargın Belediye Başkanı Adem Güneş, Mercan Belediye Başkanı Bayram Bilici ve Tercan Ziraat Odası Başkanı Naci Yılmaz, çiftçileri yalnız bırakmadılar.

Kaymakam Neslihan Kısa Duman, patates tarlalarında incelemelerde bulundu. Tarlada çalışan işçilerle sohbet eden Kaymakam, traktöre binerek patates hasadında çalışan çiftçilere yardım etti.

Çiftçilere kolaylıklar dileyen Kaymakam Duman, Tercan'ın büyük bir tarımsal potansiyele sahip olduğunu ve Tercan halkının canla başla üretmeye devam ettiğini belirtti.