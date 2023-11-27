Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte köyler yeniden beyaz örtüye büründü.

KAYNAK: İHA
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kent merkezinde yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi, Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidinde ağır tonajlı araçların ilerlemesini güçleştirdi. Karayolları ekipleri güzergâhta kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar ve tipi, Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi ve Sivas güzergâhındaki Sakaltutan Geçidinde de etkili oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

aw085413-02.jpg

aw085413-01.jpg

aw085413-04.jpg

Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Son Haberler
Can boğazdan gelir atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Can boğazdan gelir atasözünün anlamı nedir?
Şiddetli fırtına ağacı kökünden söktü Yaşam
Şiddetli fırtına ağacı kökünden söktü
İYİ Parti'yi karıştıran isim CHP'den kim çıktı Gündem
İYİ Parti'yi karıştıran isim CHP'den kim çıktı
Can çıkmayınca huy çıkmaz atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Can çıkmayınca huy çıkmaz atasözünün anlamı nedir?
Kütahya'da rüzgar ağacı yerinden söktü Gündem
Kütahya'da rüzgar ağacı yerinden söktü
Karısını süs havuzunda boğan adama meydan dayağı. Tekme tokat müdahale Dünya
Karısını süs havuzunda boğan adama meydan dayağı. Tekme tokat müdahale
Hamas serbest bırakılacak rehinelerin listesini bildirdi Dünya
Hamas serbest bırakılacak rehinelerin listesini bildirdi