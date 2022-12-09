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Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 11:57
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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
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Erzurum'da iki gün önce etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinde bazı yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Bazı araçların camlarında buzlanma meydana gelirken, park ve bahçelerde bulunan bankların üzeri kırağı ile kaplandı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 16 santimetre ölçüldü.

KARS

Kars'ta kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Soğuk hava nedeniyle bazı sulak alanlar donarken, bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu. Yoğun sisin de etkili olduğu şehirler arası yollarda polis ve jandarma ekipleri sürücülere uyarılarda bulundu.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Sarıkamış ilçesinde aralıklarla yağan kar etrafı beyaza bürüdü.

Kar kalınlığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki 2.etap pistlerde 20 santimetreye ulaştı.

ARDAHAN

Ardahan'da da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kura Nehri'nin yüzeyinde kısmen donma meydana geldi.

Nehrin Garajlar mevkisinde ince buz tabakası oluştu.

Kentte park halindeki araçların camları buzla kaplandı, bitkiler kırağı tuttu.

Vatandaşlardan Akın Ocak, havanın çok soğuk olduğunu belirterek, etrafta ilk kez bu kadar kırağı oluştuğunu söyledi.

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