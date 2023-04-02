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Doğu Anadolu'da göletler dondu, binalarda buz sarkıtı oluştu

Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle göletler dondu, binalarda buz sarkıtı oluştu.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 12:43
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Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle göletler dondu binalarda buz sarkıtı oluştu

Doğu Anadolu'da göletler dondu, binalarda buz sarkıtı oluştu
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Erzurum'da soğuk hava nedeniyle bazı binaların çatılarında bir metreyi bulan sarkıtlar oluştu, kaldırım ve yollarda ise buzlanmalar meydana geldi.

Belediye ile Karayolları ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması sürdürdüğü kentte, yollardaki buzlanmalar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte hava sıcaklığının gün içinde 7 derece olması beklenirken, gece ise sıfırın altında 2 derece olduğu gözlendi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı da 123 santimetre olarak ölçüldü.

KARS

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

Bina çatılarında ve bazı ağaçların dallarında buz sarkıtları oluştu, Keklik Vadisi'ndeki küçük göletler dondu.

Göçmen kuşların sulak alanlarda yiyecek aradığı ilçede, sarıçam ormanları karla kaplandı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

ARDAHAN

Ardahan'da son günlerde etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece sıfırın altına düşen sıcaklıklar nedeniyle buzlanma oluştu.

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