Erzurum polisinden alkışlanacak hareket

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzurum polisinden alkışlanacak hareket

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü personelinin donmak üzere olan kediyi fark etti. Kedinin hayatını kurtaran polis ekipleri davranışlarıyla yürekleri ısıttı.

Erzurum'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaya başladığı bölgede mahsur kalan bir kediyi Erzurum Emniyet Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü personeli fark etti.

Polis ekibi, vakit kaybetmeden harekete geçti. Kedinin kar yığınları arasında sıkıştığını gören polisler, kısa sürede kediyi bulunduğu yerden çıkararak Erzurum Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde güvenli bir ortama taşıdı.

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Ekip, kedinin sağlık durumunu kontrol ederek ona sıcak bir yuva ve yiyecek temin etti.

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Unutmayalım ki kış aylarında sokak hayvanları hayatta kalmak için bizlerin yardımına ihtiyaç duyuyor. Küçük bir çaba, bir canın hayatını kurtarabilir" denildi.

Erzurum polisinden alkışlanacak hareket

Erzurum polisinden alkışlanacak hareket

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