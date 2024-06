Erzurum'da cirit heyecanı sürüyor

Erzurum'da düzenlenen cirit il elemeleri, 14 takımın katılımıyla kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Maçlar başlamadan önce, hem sporcular hem de atlar hakemler tarafından titizlikle kontrolden geçirildi. Atların boyun derisi altına yerleştirilen çipler, cihazlarla kontrol edilerek, numaraların takım listeleriyle karşılaştırılması sağlandı. Bu aşamada, yan hakemlerin önemli bir kısmının kadın olması ve görevlerini büyük bir ciddiyetle yapmaları dikkat çekti.

Erzurum'da cirit ligi heyecanı Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda hafta sonları oynanan maçlarla devam ediyor. Geleneksel spor dallarından en önemlilerinden biri olan atlı cirit, Erzurum'da hem oynanmaya hem de izlenmeye devam ediyor. Güzel havayı fırsat bilen Erzurumlular, sabahın erken saatlerinde cirit sahasına gelerek takımların bir üst lige çıkmak için verdikleri rekabet dolu maçları izledi. Türkiye'nin birçok bölgesinde oynanan bu sporda, Erzurum cirit atları ve sporcularının en yoğun olduğu şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Dostluk maçlarının yanı sıra resmi lig müsabakaları da burada gerçekleştiriliyor.

Geleneksel atlı cirit maçlarının aksine, resmi mücadelelerde her türlü güvenlik önlemi alındı. Atların boyunlarına yerleştirilen özel çiplerle her maç öncesi gerekli kontroller yapıldı ve veriler onaylandıktan sonra yarışmalarına izin verildi. Güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla birkaç yıl öncesine kadar kullanılmayan kaskların kullanımı sporcular için zorunlu hale getirildi. Ayrıca, cirit sopasının uç kısmına yapılan plastik ekleme sayesinde yaralanma ve kazaların önüne geçildi.

Cirit sopası, 100 cm uzunluğunda, baş tarafı 2.5 cm çapında, oval ve arkaya doğru 1.5 cm çapında inen ahşaptan yapılmış ve baş tarafı lastik kaplamalı olarak tasarlandı. Yarışmalar, her iki takımdan 7 at ve oyuncu ile başlar ve bir takımın at ve sporcu sayısı beşten aşağı düşerse hükmen mağlup sayılır. Sporcular, atlarını seçerken duygusal bir bağ oluşturabilmelerine dikkat ederler. Atın boyun kırma talimlerinin iyi yapılmış olması, manevra kabiliyeti, müzikle uyumu ve sağrı yüksekliği gibi özellikler, cirit atı seçiminde önemli kriterler arasındadır.