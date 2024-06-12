Ayı motosikletli vatandaşları böyle kovaladı

Kaynak: İHA
Ayı motosikletli vatandaşları böyle kovaladı

Erzurum'un İspir ilçesinde motosiklet ile seyir halinde olan bir vatandaş, korkunç bir an yaşadı.

Vatandaş, Güllü bağı ile İspir arası ilçe merkezine giderken, 3 kilometre mesafede boz ayı ailesiyle karşılaştı. Ayılar, vatandaşı ve motosikleti bir süre kovaladı.

Yaşanan olayda, motosikletli vatandaş Güllü bağı'ndan İspir'e doğru ilerlerken, ilçe merkezine 3 kilometre kala boz ayı ailesiyle karşılaştı.

Aniden karşısında ayıları gören vatandaş, panik yapmadan ayılarla konuşmaya çalıştı. Fakat bu hamle işe yaramadı ve ayılar motosikleti kovalamaya başladı. Korku ve adrenalin dolu anlarda motosikletli vatandaş, ayılardan kaçmayı başardı. Daha sonra geri dönerek ayılardan uzak bir mesafeden, onların dağa tırmanışını izledi.

Yaşanan bu olay, İspir ve çevresinde ayı tehlikesinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bölge sakinleri, son zamanlarda sık sık ayı saldırıları yaşandığını belirterek, evlerinden yalnız çıkmamaları ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yetkililerden ise bölgede gerekli önlemlerin alınması ve ayıların insanlar için tehlike oluşturmaması için çalışmalar yapılması isteniyor.

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