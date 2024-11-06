Erzurum’da kaçakçılara geçit yok

İl genelinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri aralıksız çalışmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalarda; 314 bin 600 adet boş makaron, bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 180 adet içi dolu makaron, 8 adet elektronik sigara ve 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

2 ayrı operasyon yapıldı. Operasyonların neticesinde S.K ve M.A isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. Kaçakçılıkla mücadelenin kararlıkla devam edileceğini de eklediler.