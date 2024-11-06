Erzurum’da kaçakçılara geçit yok

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzurum’da kaçakçılara geçit yok

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl genelinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri aralıksız çalışmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalarda; 314 bin 600 adet boş makaron, bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 180 adet içi dolu makaron, 8 adet elektronik sigara ve 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

2 ayrı operasyon yapıldı. Operasyonların neticesinde S.K ve M.A isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. Kaçakçılıkla mücadelenin kararlıkla devam edileceğini de eklediler.

Erzurum’da kaçakçılara geçit yok

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