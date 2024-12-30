Erzurum’da yılbaşı öncesi güvenlik denetimleri sıklaştırıldı: Bin 497 jandarma görevde

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmelerini sağlamak amacıyla güvenlik tedbirlerini artırdı. Jandarma, genel güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumak için denetimlerini sıklaştırdı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, yılbaşında şehirlerarası ve mahalle yollarında trafik denetimlerinin artırılacağı, alkol, hız, kış lastiği kullanımı ve emniyet kemeri denetimlerinin yapılacağı belirtildi. Ayrıca, sürücülere güvenli sürüş kuralları hakkında bilgilendirmeler yapılacağı ifade edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 30 Aralık 2024 ile 1 Ocak 2025 tarihleri arasında, bin 497 personelle güvenlik hizmetlerine devam edeceğini açıkladı.