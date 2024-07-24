Esenköy Belediye Başkanlığından Taşınmaz Mal ( Arsa ) Satılacaktır

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ESENKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDANTAŞINMAZ MAL ( Arsa ) SATILACAKTIR



MADDE 3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI



A – Gerçek kişilerde aranacak şartlar:



B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2024 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak olan kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirkülerini ve vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

a)Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerden istenilen ( A ve B bendlerinde istenilen) tüm belgeleri verecektir.

b)İhale şartnamesine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

Madde 4- İhale ve satıştan doğan veya doğacak her türlü vergi, resim, harç ve tapu harçları, ilan giderleri, alım satım giderleri ile bilimum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir. Madde 5- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Esenköy Belediyesi Gelir Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve 500 TL +KDV karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 6- İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını ihale günü saat 12.30’a kadar Esenköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 7- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.



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