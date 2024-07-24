Esenköy Belediye Başkanlığından Taşınmaz Mal ( Arsa ) Satılacaktır
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ESENKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDANTAŞINMAZ MAL ( Arsa ) SATILACAKTIR
Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal (Arsa), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif (artırma) usulü ihale edilerek satılacaktır.
Madde 2- Satılacak olan taşınmaz malların nitelikleri:
|S.No
|Mevkii
|Ada
|Parsel
|YüzÖlçümü M2
|Vasfı
|Muhammen Bedel(TL)
|Geçici Teminat
(-TL)
|İhale Tarihi
|İhale
Saati
|1
|Çeşme
|442
|245
|349,92
|Arsa
|2.449.440,00
|73.483,20
|07/08/2024
|14:00
|2
|Çeşme
|442
|246
|383,04
|Arsa
|2.681.280,00
|80.438,40
|07/08/2024
|14:10
|3
|Çeşme
|442
|247
|392,88
|Arsa
|2.750.160,00
|82.504,80
|07/08/2024
|14:20
|4
|Çeşme
|442
|248
|398,00
|Arsa
|2.786.000,00
|83.580,00
|07/08/2024
|14:30
|5
|Çeşme
|442
|249
|399,62
|Arsa
|2.797.340,00
|83.920,20
|07/08/2024
|14:40
|6
|Çeşme
|442
|250
|576,37
|Arsa
|4.034.590,00
|121.037,70
|07/08/2024
|14:50
|7
|Çeşme
|385
|3
|377,55
|Arsa
|2.642.850,00
|79.285,50
|07/08/2024
|15:00
|8
|Çeşme
|385
|4
|350,00
|Arsa
|2.450.000,00
|73.500,00
|07/08/2024
|15:10
|9
|Çeşme
|385
|5
|350,00
|Arsa
|2.450.000,00
|73.500,00
|07/08/2024
|15:20
|10
|Çeşme
|385
|6
|350,00
|Arsa
|2.450.000,00
|73.500,00
|07/08/2024
|15:30
|11
|Çeşme
|385
|7
|350,00
|Arsa
|2.450.000,00
|73.500,00
|07/08/2024
|15:40
|12
|Çeşme
|385
|8
|350,00
|Arsa
|2.450.000,00
|73.500,00
|07/08/2024
|15:50
|13
|Çeşme
|385
|9
|499,54
|Arsa
|3.496.780,00
|104.903,40
|07/08/2024
|16:00
|İmar durumu: Ayrık Nizam 2 Kat, Taks: %25’i , Kaks: 050
MADDE 3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
A – Gerçek kişilerde aranacak şartlar:
- Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak),
- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Kanuni ikamet gösterilmesi),
- Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri (varsa telefon numarası, mail adresi).
- Geçici Teminat yatırdığına ilişkin makbuzun aslı,
- İhaleye temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna dair belge,
- Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Gelir Şefliğinden onaylı yazı,
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden yasaklı olmadığına dair beyanı,
- Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı ve her sayfası imzalanmış şartname.
B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:
- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (varsa telefon numarası),
- Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2024 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak olan kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirkülerini ve vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
- Geçici Teminat yatırdığına ilişkin makbuz,
- Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Gelir Şefliğinden onaylı yazı,
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden yasaklı olmadığına dair beyanı,
- Tüzel kişilik adına şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı ve her sayfası imzalanmış şartname.
C - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:
a)Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerden istenilen ( A ve B bendlerinde istenilen) tüm belgeleri verecektir.
b)İhale şartnamesine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
Madde 4- İhale ve satıştan doğan veya doğacak her türlü vergi, resim, harç ve tapu harçları, ilan giderleri, alım satım giderleri ile bilimum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir. Madde 5- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Esenköy Belediyesi Gelir Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve 500 TL +KDV karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.
Madde 6- İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını ihale günü saat 12.30’a kadar Esenköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Madde 7- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02064144