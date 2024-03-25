ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Yayın Tarihi: 25 Mart 2024 / 00:01

Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi İhtiyacı olan 22 Kalem Biyomedikal Sarf, 16 kalem Tıbbi Sarf, 13 Kalem Laboratuvar Sarf ve Fetal Membran Teşhis Kiti Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/398504

1-İdarenin a) Adı : ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ b) Adresi : Havaalanı Mah. Taşocağı Cad. No:19 Esenler/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124403900 - 2126291303 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi İhtiyacı olan 22 Kalem Biyomedikal Sarf, 16 kalem Tıbbi Sarf, 13 Kalem Laboratuvar Sarf ve Fetal Membran Teşhis Kiti Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 22 Kalem Biyomedikal Sarf, 16 kalem Tıbbi Sarf, 13 Kalem Laboratuvar Sarf ve Fetal Membran Teşhis Kiti Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hastanemiz Biyomedikal, Tıbbi Sarf ve Laboratuvar Depoları Raf Teslimi ç) Süresi/teslim tarihi : İdarenin talebi üzerine verilecek siparişler, mesai saatleri içerisinde( en geç 16.30' a kadar ) siparişe konu ürünün deposu yada depolarına raf teslimi yapılacaktır. Sözleşme süresince peyder pey alım yapılacak olup tüm siparişler yazılı olarak faks, e-mail, elden veya posta yollarından herhangi biri ile verilecektir. Sipariş tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde malzemeler ilgili depolara raf teslimi yapılacaktır. Sözleşmenin süresi her ne kadar 9.1. maddede 9 (dokuz) ay olarak belirtilmiş olsa da süre, sözleşmenin imzalanmasına müteakip başlayacak ve mali yıl nedeni ile 31.12.2024 tarihinde sona erecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.04.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 1. Kat İdari Toplantı Salonu / Havaalanı Mah. Taşocağı Cad. No:19 Esenler / İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1) Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler için; İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt olmak zorundadır.

2) İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır.

3) İstekli, bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) ve/veya Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını ihale aşamasında sunmak zorundadır.

4) Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylanmalı ve UBB'de ve/veya Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünlerin alımı yapılmayacaktır.

5) UBB ve/veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydı zorunluluğu bulunan ürünlere teklif verecek firmalar “İl Sağlık Müdürlükleri” tarafından verilen ''Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi'' ni ihale komisyonuna sunacaktır. UBB 'ye ve/veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) tabi olan ürünler için bu belgeyi getirmeyen firmalar ihale dışı bırakılacaktır.

6) TİTUBB ve/veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydı bulunma zorunluluğu ve SGK tarafından geri ödemesi olmayan malzemeler için kapsam dışı beyanı teklif dosyasında sunulacaktır.

7) Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında olan ürünler için, Biyosidal Ruhsatnamesi ve/veya tescil belgesi; ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik kapsamında olan ürünler için ürün güvenlik bilgi formu Türkçe olarak ihale dosyasında sunacaktır. Numune değerlendirme esnasında bu belgeler aranacak ve belgeleri sunmayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: a) İstekliler teklif ettikleri kalem veya kalemler için numune getirecektir.

b) Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacı ile teknik özelliklerinin ayrıntılı olarak belirtildiği "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" düzenleyerek ihale komisyonuna sunacaklardır. Belgede tüm maddeler için karşılamaktadır, uymaktadır ibareleri ile belirtilecektir.

c) Teklif edilen her bir kalem için tanıtıcı katalog veya broşür vb. teknik dokümanlar ihale dosyası içinde sunacaklardır. Teknik şartnamede belirtilen özellikler kataloglarda madde madde işaretlenecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

