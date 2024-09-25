Eşi tarafından katledildi. Lanet olsun! Kızının tabutu başında gözyaşını tutamadı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi G.E,(40) tarafından boğularak öldürülen Selda E, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kardeşinin son yolçuluğuna uğurlayan ağabey Kemal Durmaz, kadın cinayetlerinin biran önce son bulmasını istedi.

ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM ETTİ

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi G.E(40) tarafından boğularak öldürülen Selda E, (40), gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'nde bir sitede bulunan apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce Yunusemre Belediyesi'nde işe başladığı öğrenilen G.E, ile güzellik salonu işletmecisi 20 yıllık eşi Selda E, bir süre önce ailevi sorunları nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. Mahkemeden tarih beklenirken, iddiaya göre Selda E eşi G.E'yi arayarak, eve gelip eşyalarını almasını söyledi. Eve giden G.E, burada eşinin kendisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldığını öğrenince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında G.E, eşi Selda E'yi elleriyle boğarak öldürdü. G.E, ardından polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selda E'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılığın incelemesi ardından Selda E'nin cansız bedeni, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi’ne kaldırıldı.

YAKINLARI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİLER

Selde E,için, Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Adem Şahin ve çok sayıda vatandaş katılırken, Selda E'nin yakınları güçlükle ayakta durabildi.

"ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI VERMESİN"

Kızının tabutu başında taziyeleri kabul eden ve gözyaşlarını tutamayan Mustafa Ferhat Durmaz, “Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Eşi tarafından katledildi. Lanet olsun, Türkiye'de adalet varsa sürüm sürüm sürünsün. Kızımı elimden aldılar, kara toprağa verdim. Allah kimseye evlat acısı göstermesin" dedi.

KADIN CİNAYETLERİ SON BULSUN

Kız kardeşini son yolculuğuna uğurlayan ağabeyi Kemal Durmaz ise gözyaşları içinde "Benden tek kız kardeşimi aldı. Günyüzü görmesin inşallah. Bu kadın cinayetleri son bulsun. Canım, ciğerim yanıyor" ifadelerini kullandı.

RENCİDE OLMUŞ

G.E, polisteki ifadesi ardından dün Manisa Adliyesi'ne sevk edildi. E, mahkemedeki ifadesinde polisin kendisini arayarak eşi Selda E'nin kendisi hakkında uzaklaştırma kararını aldırdığını tebliğ ettiğini, ardından eşinin kendisini arayarak eve gelip eşyalarını almasını istediğini, bu nedenle eve gittiğini söyledi. Eşyalarını hazırladığı sırada tartıştıklarını ve eşinin kendisine hakaret edince rencide olduğunu iddia eden E, çıkan kavganın ardından S.E'yi boğduğunu, fakat eşini ne ile boğduğunu ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.