Eşine sürpriz yapmak isteyen adamın dünyası başına yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eşine sürpriz yapmak isteyen adamın dünyası başına yıkıldı

Antalya'da boya ve badana işlerinden kazandığı para ile eşine sürpriz yaparak konteyner alan adam hırsızlık olayıyla sarsıldı.

Antalya'nın Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, inşaat işçisi Deniz Karagöz, boya ve badana işlerinden kazandığı parayla eşine sürpriz yapmak için 1 yıl önce konteyner alıp içini döşedi. Karagöz, önceki gün sabah saatlerinde konteyneri yerinde göremeyince şoke oldu.

Konteyneri çalınan Deniz Karagöz, "Ben bunu alın terimle kazanıp aldım. Konteyneri kendi malları gibi alıp gitmişler. Eşyalarla birlikte kocaman konteyner gitti" diyerek yaşanan hırsızlık olayı sonrası emniyete gitti ve şikâyetçi oldu.

"KONTEYNERİ KENDİ MALLARI GİBİ ALIP GİTMİŞLER"

Deniz Karagöz, "6 senedir Boğazkent'te yaşıyorum. 1 sene oldu, buraya konteyner aldık. Arada piknik yapmaya, oturmaya ve yüzmeye geliyorduk buraya. Geçen gün geldiğimde konteyneri göremedim. Çalınmış, polis ekiplerine başvurduk. Henüz bir haber alamadık. Ben bunu alın terimle kazanıp aldım. Konteyneri kendi malları gibi alıp gitmişler. Konteyner içinde yeni aldığım koltuk takımı ve klima vardı takılacaktı. Eşyalarla birlikte kocaman konteyneri alıp götürmüşler" dedi.

"KONTEYNERİ BULMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"

Eşine sürpriz yapmak için yaptığı badana ve boya işinden kazandığı parayla konteyner aldığını söyleyen Karagöz, "Yaklaşık 7 aydır badana boya işi yapıyorum. Buradan kazandığım parayla eşime sürpriz hediye olsun diye biriktirdiğim parayla karavan almıştım. Bütün emek çöpe gitti. Tekerleği vardı. Traktörle halata bağlayıp o şekilde götürmüşler. O şekilde duyum aldım. Alan kişi beni duyarsa getirsin. Hiç birbirimizi görmeyelim koysun gitsin. Şikâyetçi de olmayacağım. Eğer getirmezse kanımın son damlasına kadar konteyneri bulmak için mücadele edeceğim" diye konuştu.

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