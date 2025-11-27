Usta oyuncu Zihni Göktay'ın, yapı güvenliği nedeniyle Fenerbahçe'de yıkılan evinin ardından Maltepe'de bir huzurevine yerleştiği öğrenildi. Göktay'ın huzurevindeki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

MALTEPE’DE BİR HUZUREVİNDE KALIYO

Ekrem Reşit Rey’in yazdığı, Cemal Reşit Rey’in müziklerini bestelediği Lüküs Hayat operetinde uzun yıllar boyunca Rıza karakterine hayat veren Zihni Göktay son haliyle gündem oldu.

Bugüne kadar 22'si müzikal, 10'u çocuk oyunu toplam 100 oyunda oynayan Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay'ın Fenerbahçe'deki evinin yıkıldığı usta ismin Maltepe'de bir huzurevinde kaldığı ortaya çıktı.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

79 yaşındaki Zihni Göktay'ın huzurevinde çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

2 Aralık 1945 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Göktay Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde çalıştı. 1973 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu'na adım attı ve onlarca oyunda yer aldı.

36 yılda 72 oyunda rol alan usta oyuncu, İstanbul Radyosu'nda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesinde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı.

Ayrıca usta oyuncu on yıl öncesine kadar çok yoğun film seslendirmeleri yaptı.