Eşinin gözleri önünde can verdi! Pelin’in acı sonu: Halat koptu zemine çakıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Mersin’in Tarsus ilçesinde asansör kabininin halatının kopması sonucu hayatını kaybeden Pelin Kıyga’nın ölümüne dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde Altaylılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Belediye personeli Pelin Kıyga'nın işe gitmek için evden çıktıktan sonra 7'nci katta bindiği asansör, 2'nci katta arızalandı. Kıyga'nın telefonla aradığı eşi Gökhan Kıyga, yardım etmek için merdivenle 2'nci kata indi. Bu sırada Pelin Kıyga'nın bulunduğu kabin, zemine çakıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinden ağır yaralı halde çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk annesi Pelin Kıyga, otopsinin ardından Tarsus Güney Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KOŞARAK KURTARMAYA GİTTİ

Öte yandan, yaşanan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Pelin Kıyga'nın 7'nci katta kabinine bindiği asansörün 2'nci katta takılı kaldığı sırada kurtarmak için eşi Gökhan Kıyga'nın (34) komşularıyla yardıma geldiği ancak halat kopunca kabinin düştüğü anlar görüntülerde yer aldı. Kabinin düşmeyle birlikte panik yaşayan Gökhan Kıyga'nın koşarak merdivenlerden inip, eşini kurtarmaya gittiği görüldü.

Ayrıca, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesinin sürdüğü belirtildi.

Eşinin gözleri önünde can verdi! Pelin’in acı sonu: Halat koptu zemine çakıldı

Eşinin gözleri önünde can verdi! Pelin’in acı sonu: Halat koptu zemine çakıldı

Eşinin gözleri önünde can verdi! Pelin’in acı sonu: Halat koptu zemine çakıldı

Eşinin gözleri önünde can verdi! Pelin’in acı sonu: Halat koptu zemine çakıldı

Eşinin gözleri önünde can verdi! Pelin’in acı sonu: Halat koptu zemine çakıldı

Eşinin gözleri önünde can verdi! Pelin’in acı sonu: Halat koptu zemine çakıldı

Eşinin gözleri önünde can verdi! Pelin’in acı sonu: Halat koptu zemine çakıldı

Son Haberler
Gizli radar polemiğine Son: yerler tek tek paylaşıldı
Gizli radar polemiğine Son: yerler tek tek paylaşıldı
Galatasaray’ın kahini: İki maçı da skorlarıyla bildi!
Galatasaray’ın kahini: İki maçı da skorlarıyla bildi!
Marmaray'ın yükünü hafifletecek. 'İstanbul Kuzey Demiryolu' geliyor
Marmaray'ın yükünü hafifletecek. 'İstanbul Kuzey Demiryolu' geliyor
Valilik saat vererek uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına kapıda
Valilik saat vererek uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına kapıda
Galatasaray ile Crystal Palace'ın ilginç serisi sürüyor
Galatasaray ile Crystal Palace'ın ilginç serisi sürüyor