Eski bakan 65 yaşında vefat etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eski bakan 65 yaşında vefat etti

Güney Afrika eski maliye bakanı Tito Mboweni 65 yaşında öldü.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, maliye ve çalışma eski bakanı ve ülkenin ilk siyah tenli merkez bankası başkanı Tito Mboweni'nin 65 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Mboweni, öğrencilik yıllarında apartheid karşıtı bir aktivistti ve daha sonra eski Devlet Başkanı Nelson Mandela döneminde 1994-1999 yılları arasında Güney Afrika'nın demokratik ilk çalışma bakanı oldu.

1999'dan itibaren on yıl boyunca Güney Afrika Merkez Bankası'nın başkanlığını yaptı ve daha sonra 2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa döneminde maliye bakanı olarak görev yaptı.

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