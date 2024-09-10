Eski bakan Ali Erbaş'ın koltuğuna göz dikti. İsmini öğrenince şok olacaksınız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tartışmalarında odağında yer almayı sürdürürken, Milli Savunma eski Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar gündem olacak bir konuşma yaptı.

Bir araya geldiği vatandaşlara yönelik dini içerikli bir konuşma yapan Hulusi Akar, “Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanmadır” dedi. Akar, “Bunları vermezsen ateistle uğraşırsın, LGBT ile uğraşırsın” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında “Devlet ve millet olarak bunu yapmamız lazım. Ama her şeyi de devletten beklemeyin” diyen Akar, annelere de sitem ederek şunları söyledi: “Anneler çok veballi. Çocuklar küçükken kıyamıyor sabah namazına kalkamaz, camiye gidemez, yatsın uyusun diyorlar. - Aradan 10 yıl geçiyor, çocuk laf dinlemez oluyor. Bunu sen en başta düşünecektin.

Akar adeta vaaz niteliğini taşıyan konuşması hakkında “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın koltuğuna göz dikti” yorumları yapıldı.